加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
新北三峽車輛衝撞 已知多人受傷4命危
首頁 / 地方

助學生拒菸 北市、董氏基金會攜手推答題抽獎活動

2025/5/19 15:25（5/19 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
董氏基金會、台北市政府衛生局推出「戳破誘惑：揭露菸草與尼古丁產品行銷策略」抽獎活動，藝人李㼈（右）與女兒李紫嫣（左）擔任義工，19日出席記者會，宣導國小、國高中生拒菸。中央社記者楊淑閔攝 114年5月19日
董氏基金會、台北市政府衛生局推出「戳破誘惑：揭露菸草與尼古丁產品行銷策略」抽獎活動，藝人李㼈（右）與女兒李紫嫣（左）擔任義工，19日出席記者會，宣導國小、國高中生拒菸。中央社記者楊淑閔攝 114年5月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北19日電）響應世界衛生組織2025年世界無菸日倡議主題為「戳破誘惑：揭露菸草與尼古丁產品行銷策略」，董氏基金會與台北市衛生局攜手推出答題抽獎活動，宣導國小、國高中生拒菸。

董氏基金會今天在台北市衛生局召開「李㼈、李紫嫣父女聯手率先響應2025世界無菸日行動」記者會。

衛生局副局長李碧慧指出，最好的防範跟反擊，就是讓孩子從小就了解抽菸有害身體，從小拒絕所有菸品，為此，即日起到10月10日舉辦「戳破誘惑：揭露菸草與尼古丁產品行銷策略」抽獎活動，幫助國小、國中、高中學生接軌國際資訊，迎戰、破解菸商招數。

相關獎勵包含價值新台幣1600元禮券，以及平板電腦，藉此鼓勵更多學生參與活動，從中吸收正確資訊。活動資訊可至董氏基金會華文戒菸網、台北市衛生局官網查詢。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說明，有9成電子煙含甜味、花果香、薄荷等多元風味，以此吸引青少年，世界衛生組織（WHO）警告青少年接觸電子煙後，吸菸風險增3到8倍，吸食大麻風險增3.5倍，應幫助孩子看見真相、培養判斷力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林清麗補充，今年WHO提出7大有效的菸害防制策略可供運用，包含一、禁止添加口味。二、規範產品設計。三、採素面包裝設計。四、全面禁止廣告、促銷與贊助。五、打造無任何菸品的環境。六、讓菸品難以取得、難以負擔。七、提高菸稅，以價制量。

藝人李㼈與其女兒李紫嫣擔任董氏基金會多年的義工，會後受訪時，李㼈說，2010年戒菸時前往仁愛醫院戒菸門診就診，為了徹底戒除，他選擇連門診開的藥都不吃，要靠自己戒除。他並說，把買菸的錢用於跟家人出去旅遊，不是更好嗎。李紫嫣也呼籲年輕人不要被菸商的行銷策略所騙。（編輯：李錫璋）1140519

#台北市
#衛生局
#李㼈
#林清麗
#董氏基金會
#電子煙
#世界衛生組織
林清麗
民團體檢菸害防制法新法 列4項不及格、1項零分
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：