貨物稅制檢討 財政部：宜考量未來是否課徵碳稅

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（中央社記者張璦台北19日電）財政部表示，近年配合環境、社福政策推動貨物稅制改革，包含節能電器、電動車、長照社福車輛減免徵貨物稅等5項措施，整體減稅利益截至目前達新台幣1513億元，後續貨物稅制檢討，宜將未來是否課徵碳稅納入評估，並一併就整體稅制通盤考量。

國民黨立委賴士葆4月下旬在立法院財委會質詢時關切貨物稅議題，並指相關課稅項目存有不合時宜之處，比如對飲料品課徵貨物稅，而手搖飲料卻免課徵等，要求財政部1個月內提出檢討貨物稅制書面報告。

根據近日出爐的書面報告，財政部表示，貨物稅是基於財政、經濟及社會政策目的，就特定貨物課徵的特種消費稅，世界主要國家均有課徵，台灣主要是對耗用能源（如油氣類、車輛類及電器類）、具外部不利益（如水泥、橡膠輪胎、平板玻璃），及影響健康（如飲料品）的7大類貨物課稅。

財政部指出，近年來，持續配合產業、能源、交通、環境及社會福利政策，推動相關貨物稅制改革措施，包含購買節能電器退還減徵貨物稅、完全以電能為動力的電動車輛減免徵貨物稅、中古汽機車汰舊換新減徵退還貨物稅、老舊大型車報廢換購新大型車減徵退還貨物稅、無障礙及長照社福車輛免徵貨物稅等。

針對僅就設廠機製飲料品課徵貨物稅的合宜性，財政部表示，台灣目前對設廠機製的清涼飲料品課徵貨物稅，不過，合於國家標準的純天然果汁、果漿、濃糖果漿、濃縮果汁及純天然蔬菜汁，與標示具有保健概念及使用劑量限制的機能性飲料，則免徵貨物稅，符合維護國民健康，降低肥胖率、減少醫療支出政策目標及對含糖飲料課稅的國際趨勢。

財政部進一步指出，依司法院釋字第697號解釋理由書，市面上非設廠而以手工或機具調製的清涼飲料品，產量有限，對其課徵貨物稅不符稽徵成本，與設廠產製的清涼飲料品以機具裝填、充入或分裝原物料，大量製造運銷出廠，才再轉售消費者的情形不同；立法者選擇設廠機製的清涼飲料品課稅，是基於國家經濟、財政政策考量，自非恣意，不違反憲法第7條平等原則。

財政部表示，有關貨物稅制檢討，宜將未來是否課徵碳稅納入評估，並一併就整體稅制通盤考量，不宜單就特定課稅項目分開檢討，以維特定政策目的，比如促進節能減碳、維護國民健康等，並兼顧財政健全。

根據統計，民國113年度貨物稅實徵淨額約1613億元，占當年度總稅收比重4.3%。

此外，據統計，節能家電退還減徵貨物稅自108年6月15日起實施，截至今年4月30日，適用的電器約1289萬台，減徵稅額約214億元。電動車免徵貨物稅方面，100年1月28日實施以來，截至今年4月30日，適用的電動汽機車約87萬輛，減徵稅額約246億元。

同時，中古汽機車汰舊換新減徵退還貨物稅從105年1月8日實施以來，截至今年4月30日，適用的新汽機車約494萬輛，減徵稅額約883億元。

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財政部指出，依據112年及113年統計，以民眾主要購置汽缸排氣量2000c.c.以下小客車、150c.c.以下機車為例，平均每輛國內產製的燃油汽、機車，依規定減徵貨物稅後，實質稅率分別由25%降至15.03%，及由17%降至7.33%，有效減輕換車者負擔。

老舊大型車報廢換購新大型車減徵退還貨物稅方面，106年8月18日實施以來，至今年4月30日，適用的新大型車約5.5萬輛，減徵稅額約145億元；無障礙及長照社福車輛免徵貨物稅從98年6月5日起實施，截至今年3月31日，適用的車輛約1.5萬輛，減徵稅額約25億元。（編輯：林家嫻）1140519