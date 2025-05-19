林宥嘉怪情歌MV演男主角 代入老婆忍不住流淚

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（中央社記者陳怡璇台北19日電）歌手林宥嘉新專輯第5首歌「怪情歌」日前公開，林宥嘉發想MV腳本及擔綱男主角，坦言「當時我代入了我老婆，想到如果是KiKi的話，我真的是忍不住」，在拍攝現場流淚。

唱片公司今天以新聞稿分享，「怪情歌」為這次專輯裡第1首有完整MV的歌曲，林宥嘉不只親自出演MV男主角，也是MV腳本的發想人。

林宥嘉表示，劇情的設定是一對戀人知道彼此相處的時間不多，在剩餘時間裡面活得很灑脫，男主角知道女主角剩下的時間很少，因此寫了一首深情但又好像很無厘頭的歌，想給愛人安慰。

林宥嘉透露，在拍攝這支MV時，有2幕讓他真的流下眼淚，一幕是男主角推著坐在輪椅上的女主角，一幕則是男主角以為看到女主角，走過去卻發現她不在。林宥嘉不好意思地說：「當時我代入了我老婆，想到如果是KiKi的話，我真的是忍不住。」因此在拍攝現場忍不住流淚。

林宥嘉第7張專輯，首先連續5週推出一首新歌，並直接將每首歌上線的時間公開，已推出「打空氣的拳擊手」、「新郎」、「寫未來的日記」、「神愛世人」、「怪情歌」。

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另外，這次所有的歌曲直到專輯正式發布前，都不會公布歌曲的音樂製作名單，目前數位平台上所有歌曲的詞曲創作人皆顯示為d.j.a.b.b.i.c.，意思為don’t judge a book by its cover，傳達了「人不要只看外表」的概念。

林宥嘉希望大家專注於音樂作品本身，「我相信這張專輯裡面會有些歌，到時候你們看到創作人或是製作人名單的時候會驚訝，原來這個人會做這樣的音樂。」（編輯：管中維）1140519