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重申川普「不鈾濃縮」立場 美國特使惹惱伊朗

2025/5/19 16:14
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）今天表示，美國和伊朗達成的任何協議都必須包含不鈾濃縮，此言招致德黑蘭批評。

路透社報導，儘管魏科夫的發言是重申川普關於鈾濃縮的立場，但從伊朗的反應可以看出，雙方在針對伊朗核計畫達成協議方面，還有很長的路要走。

魏科夫在美國廣播公司（ABC）「本週」（This Week）節目播出的訪問中說：「我們有一條非常非常明確的紅線，就是鈾濃縮，我們甚至連1%的濃縮能力都不允許。」

魏科夫表示，從川普政府的角度來看，一切始於「不包含鈾濃縮的協議。我們不能接受那個，因為鈾濃縮可以實現武器化，我們不會允許他們用核彈來打我們」。

德黑蘭方面很快有所回應。

伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim）今天援引伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）報導，「不切實際的期望阻礙了談判，伊朗的鈾濃縮活動是無法阻止的」。

阿拉奇在提及魏科夫時表示：「我認為他完全脫離了談判的現實。」他還表示，鈾濃縮活動將繼續進行。

魏科夫表示，他對談判持樂觀態度，並認為雙方本週將在歐洲再次舉行會談。魏科夫說：「我們希望這能帶來一些真正的正面影響。」

阿拉奇表示，下一輪會談的日期和地點很快就會公布。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1140519。

魏科夫
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