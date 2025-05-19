台法師生啟航交流海洋文化 管碧玲：成功國民外交

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（中央社記者趙敏雅新北19日電）「攜手國際．航向蔚藍」啟航典禮今天在淡水漁人碼頭登場，台灣、法國62名師生以6天航程交流海洋文化，期間停留桃園、澎湖等地港口，海委會主委管碧玲說，這是成功國民外交。

海洋委員會推動「復振航海文化力」計畫，補助宜蘭縣立岳明國民中小學，與法國在台協會合作，邀請台北歐洲學校（法國部）、台北市台北法國實驗教育機構、台北市大安區和平實驗國民小學、澎湖縣馬公市文光國民小學及高雄市林園區汕尾國民小學等，共6所學校、62名師生，透過航行體驗與國際交流，讓海洋文化向下扎根。

管碧玲、環境部長彭啓明、法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）、岳明國民中小學校長黃建榮等人上午參與啟航典禮，眾人以中文、法文齊呼「快樂小帆手、快樂出航、平安返航」，並見證學生行前宣誓、吹響海螺、升帆。

黃建榮說，一群跨國、跨校學生所組成的航海王，擁有超凡意志力，在產官學支持下，要航向充滿驚奇的航道，用帆船串起國際，和世界交朋友，為海洋冒險寫下新篇章。

管碧玲指出，這次台法國際合作，讓小朋友有共同的語言，也成就了一次非常成功的國民外交。她強調2個行動為強化海洋科學探索及安全伴航，另也承諾「許孩子們所熱愛的海洋，一個潔淨永續的未來」。

環境部長彭啓明表示，每名學生不只是學習者，更是海洋永續的行動者，期盼這趟藍色旅程可以讓世界看見台灣環境教育的能量。

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龍燁提及，聯合國海洋大會將在尼斯登場，今年有4名台灣青年受「青年百億海外圓夢基金計畫」支持，將出席此一國際盛會，非常驕傲台灣也能參與其中，與世界各國共同保護海洋。

台灣、法國師生將以6天旅程，從淡水啟航，行經桃園、台中、澎湖、台南與高雄等地港口。校方表示，學生們事前接受35節次培訓課程，學習帆船構造、航行原理及規則、風險評估、海洋生態環境等，還須學習如何克服暈船與安全救護演練，讓學生完整航海經歷，學習如何保護海洋，成為一名負責任的海洋公民。（編輯：李錫璋）1140519