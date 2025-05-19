加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
新北三峽車輛衝撞 已知多人受傷4命危
首頁 / 產經

徐旭東：東聯持續推節能方案 並降低不賺錢EG產量

2025/5/19 16:02（5/19 16:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
東聯化學19日舉行股東會，董事長徐旭東（中）表示，將持續降低不賺錢的乙二醇（EG）產量，提高賺錢的環氧乙烷（EOD）產出比重。中央社記者潘智義攝 114年5月19日
東聯化學19日舉行股東會，董事長徐旭東（中）表示，將持續降低不賺錢的乙二醇（EG）產量，提高賺錢的環氧乙烷（EOD）產出比重。中央社記者潘智義攝 114年5月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北19日電）東聯化學董事長徐旭東今天表示，美中關稅戰降溫，但協商結果沒人能預測，只能說美國製造成本一定高，目前除節省用電，也將持續降低不賺錢的乙二醇（EG）產量，提高賺錢的環氧乙烷（EOD）產出比重。

東聯今天舉行股東會，徐旭東指出，美中關稅戰降溫，但台灣與其他國家的關稅仍然難料，只能等美國宣布結果；同時，因應電價不斷上漲，將持續推動節能方案，並降低不賺錢的乙二醇產出比重，台灣廠的乙二醇比重已低於5成，將再進一步讓揚州廠轉型，也大幅降低乙二醇產出比重。

東聯總經理蔡錫津表示，乙二醇、環氧乙烷是同一套設備生產，大致可做到一消一長的態勢，因乙二醇現在是賠錢出售，已著手降低乙二醇產出，提高環氧乙烷產量。台灣廠目前乙二醇占比已降至50%之下，揚州廠仍大於50%，但揚州廠產線調整即將在近期完成，未來3年可望降至50%以下，3至5年台灣廠、揚州廠整體乙二醇產能可望降至1成，待乙二醇價格好時才增產。

雖然美中關稅戰暫時喊停，但先前已對全球經濟產生衝擊製造業也遇到龐大壓力，但徐旭東仍樂觀表示，台灣製造業好得很，每一項製造業都領先全球，像日本就不願意像台灣這樣投入製造業，中國離台灣還有一段距離，但遲早會起來。

徐旭東強調，產業界都在想辦法到東南亞擴充產能，但當地缺技術人員，歸根究底台灣的技術仍然領先。

東聯副董事長席家宜表示，韓國核能發電占30%、其他綠電占12%，合計占42%；台灣則是核電零、明年綠電才達20%，台灣綠能差了韓國1倍，台灣產業用電成本每年都增加。

席家宜指出，傳聞台灣將採用阿拉斯加天然氣發電，若屬實，不論增加海運成本，或天然氣本身都不便宜，與韓國的高核電比例相較，更凸顯台電成本比韓國電廠高的問題。

google news透過 Google News追蹤中央社

他說，目前石油價格約每桶60美元，但美中關稅戰暫停，俄烏戰爭進入談判，國際情勢緩和對市場有幫助，對公司營運也有利；美國關稅影響匯率，但隨川普政策改變，目前看來底限10%、上限30%，已足可讓市場供需恢復正常。不過，美國高關稅對東聯影響不大，主因東聯外銷占比僅約15%、銷美更只約占5%。

另外，東聯打入半導體化學供應鏈，去年貢獻獲利達新台幣2億多元。（編輯：黃國倫）1140519

徐旭東
遠傳井琪：電信是內需也是剛需 關稅沒有人是贏家遠傳亞太合併效應 徐旭東：獲利成長5G滲透業界第一
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：