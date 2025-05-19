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核電除役再生能源接棒 民團籲政府簡化優化申請流程

2025/5/19 15:29（5/19 16:36 更新）
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台灣在5月17日邁入非核家園，民進黨立委賴瑞隆（右3）19日與再生能源民間團體及業者舉行記者會，核電除役後，應全力發展再生能源，並呼籲政府，在法令允許下，簡化、優化申請流程及時間，全力發展再生能源為核電除役後接棒。中央社記者林敬殷攝 114年5月19日
台灣在5月17日邁入非核家園，民進黨立委賴瑞隆（右3）19日與再生能源民間團體及業者舉行記者會，核電除役後，應全力發展再生能源，並呼籲政府，在法令允許下，簡化、優化申請流程及時間，全力發展再生能源為核電除役後接棒。中央社記者林敬殷攝 114年5月19日
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（中央社記者林敬殷台北19日電）台灣在5月17日邁入非核家園，民進黨立委賴瑞隆今天與再生能源民間團體及業者舉行記者會，核電除役後，應全力發展再生能源，並呼籲政府，在法令允許下，簡化、優化申請流程及時間，全力發展再生能源為核電除役後接棒。

賴瑞隆上午與再生能源民間團體及業者在立法院舉行「2025核電除役 綠能接棒：2030目標刻不容緩」記者會。

台灣再生能源推動聯盟秘書長高茹萍表示，台灣正式邁入非核家園，社會上一則以喜，一則以憂，喜是用電不再擔心核安，憂的是社會擔心缺電怎麼辦。當核電除役之後，現在社會面對的是，綠能要如何接棒才能讓大家安心。

賴瑞隆說明，前總統蔡英文上任後，全力發展再生能源，盡量減少燃煤，空污大幅改善。他記得剛當立委時，早上從高雄出發，空污指數是紅色，到了台北變成綠色，晚上回到高雄又變回紅色，如今一年中，有紅色的天數僅剩個位數。

賴瑞隆指出，台灣邁入非核家園後，綠能絕對是台灣未來能源轉型最重要而且關鍵的方向，未來政府、產業、民間共同攜手合作，將實現2030年綠電30%的目標，為台灣打造一個更永續、更安全、更有韌性，邁向淨零排放永續未來。

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台灣再生能源推動聯盟副理事長張雅惇表示，離岸風電在台灣，從過去的板凳選手，如今是主力選手，台灣已是全球第5大離岸風電國家，2024年新增裝置量為全球第一，成為鄰近國家效法的對象。離岸風電不只是替代方案，更是主流路徑，是值得信賴的能源選擇，不只是能源轉型，更是台灣選擇未來的方式。

海洋能發展協會理事長莊閔傑表示，海洋能是聯合國公認排碳最低的發電模式，國際組織更將海洋能發電目標定在2050年有300GW，台灣海洋能量蘊藏量篩選後適合開發的區域，合計超過28GW，相當10座核四廠。他提醒政府，再生能源申請、審查流程繁複，建議在符合法規下，優化審查流程及時間，有助於業者的開發進度及提升供電量。（編輯：張若瑤）1140519

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