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台鐵北迴線土石淹進隧道情況嚴重 預計21日單線、24日雙線搶通

2025/5/19 15:43（5/19 16:06 更新）
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台鐵和仁與崇德間18日遭土石流淹過軌道，隧道內情況嚴重，台鐵仍持續搶修中。（台鐵提供）中央社記者余曉涵傳真 114年5月19日
台鐵和仁與崇德間18日遭土石流淹過軌道，隧道內情況嚴重，台鐵仍持續搶修中。（台鐵提供）中央社記者余曉涵傳真 114年5月19日
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（中央社記者汪淑芬台北19日電）台鐵北迴線昨天因強降雨，在和仁與崇德間發生土石泥流淹過軌面，尤其隧道內情況比想像嚴重，目前雙向仍不通，台鐵正全力搶修，預估21日先恢復單線行車，24日雙線正常通行。

台鐵公司今天下午舉行記者會，說明北迴線中斷最新搶修情形。

台鐵副總經理陳宗宏說，經過評估，目前北迴線中段不通的部分，隧道內遭淹沒情況比想像嚴重，全部修復大約要花4天時間。

陳宗宏說，目前預估和仁與崇德間東正線，21日首班車就可先恢復單線雙向行車，24日可望在完成電車線修復後恢復雙線正常通行。

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陳宗宏說，這次預警系統發揮作用，及時透過行控中心通知路線上列車停車。因和仁與崇德間不通，台鐵從今天清晨5時32分起，以柴聯車編組進行新城與和平間鐵路接駁服務，至下午2時止共開行17列次，疏運旅客8360人；今晚8時起至深夜12時止，還將啟動花蓮與和平間公路接駁，並視即時氣象資訊機動調整接駁車班次。

台鐵隨後發布新聞稿，和仁與崇德間的橋面及軌道損壞約200公尺、PC枕斷裂60支，土石淹沒軌面約3000立方公尺（隧道內140公尺）；電車線主吊線及接觸線斷損300公尺，電力桿及基礎傾倒毀損1處；號誌及通訊光纜、主電纜斷損300公尺，無線電中繼器損壞1組。（編輯：黃名璽）1140519

#台鐵
#行控中心
#強降雨
台鐵北迴線18日因強降雨，和仁與崇德間發生土石泥流淹過軌面，台鐵全力搶修中。台鐵公司19日下午舉行記者會，台鐵副總經理陳宗宏（圖）說明北迴線中斷最新搶修情形。中央社記者張皓安攝 114年5月19日
台鐵北迴線18日因強降雨，和仁與崇德間發生土石泥流淹過軌面，台鐵全力搶修中。台鐵公司19日下午舉行記者會，台鐵副總經理陳宗宏（圖）說明北迴線中斷最新搶修情形。中央社記者張皓安攝 114年5月19日
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