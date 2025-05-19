台鐵和仁崇德間中斷 新城和平柴聯車接駁 晚間6時前列車異動

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（中央社記者余曉涵台北19日電）台鐵和仁=崇德間昨天遭土石流淹過軌道，台鐵今天指出，晚間6時前新城=和平間以柴聯車編組接駁，部分列車異動，提醒旅客留意。

台鐵和仁=崇德間昨天因強降雨致使河水湍急，沖下土石泥流淹過軌面，導致台鐵電車線設備及路線受損。

台鐵發布新聞稿表示，今晚6時前班次調整，配合今天和平=新城間鐵路接駁服務應變方案。

對號列車（台北=和平）172次行駛至宜蘭站（宜蘭=花蓮間停駛）；282次行駛至羅東站（羅東=花蓮間停駛）；228次行駛至蘇澳新站（蘇澳新=花蓮間停駛）；422次、218次、222次、224次、426次、428次、232次、432次、434次、442次行駛至和平站。

對號列車（花蓮=新城、和平=台北），花蓮到新城間，經行駛至新城站後，以柴聯車編組進行新城=和平間鐵路接駁服務。台鐵表示，181次由宜蘭站始發（花蓮=宜蘭間停駛）；285次由羅東站始發（花蓮=羅東間停駛）；273次由蘇澳新站始發（花蓮=蘇澳新間停駛）；417次、219次、221次、421次、423次、477次、229次、431次、283次、235次由和平站始發。

對號列車（新城=花蓮=台東），南下的422次、222次（瑞穗止）、224次、426次、228次、428次、232次（壽豐止）、432次、434次：北上的219次、417次、221次、273次、421次、423次、477次、431次、283次（壽豐=新城）、229次（瑞穗=花蓮）。

區間（快）車（順行）行駛至和仁站，區間（快）車（逆行）行駛至崇德站。和平=新城間採用柴聯車編組進行鐵路往返接駁。

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環島觀光列車台北=花蓮=台東間（經北迴線停駛）1次行駛至台東站止，2次改由台東站始發。

台鐵表示，停駛列車方面，樹林=花蓮236次、和平=花蓮432次、花蓮=樹林247次、花蓮=和平229次、花蓮=和平431次、花蓮=羅東285次。今天台北＝花蓮間對號列車開放站票，不需換補票，以加強疏運旅客。（編輯：管中維）1140519