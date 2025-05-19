台鐵北迴線中斷 和平新城柴聯車接駁班次異動一次看

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（中央社記者余曉涵台北19日電）台鐵和仁崇德間昨天遭土石流淹過軌道，國營台灣鐵路股份有限公司表示，東小清水溪橋已施作及檢查完成軌道路線，今天首班車起柴聯車將行駛在和平新城接駁，中午前班次異動。

台鐵和仁崇德間昨天強降雨致使河水湍急，沖下土石泥流淹過軌面，導致台鐵電車線設備及路線受損。

台鐵表示，為減輕西線中斷衝擊旅運，凌晨1時完成和仁崇德間東正線試運轉，確保路線安全無虞，而中午12時前，對號列車往花蓮方向只行駛台北和平，其中402次及278次行駛到羅東站；406次、410次、272次、472次、280次、218次行駛到和平站；170次行駛到南澳站；212次（DMU3100型）行駛到花蓮站。

台鐵表示，花蓮新城、和平台北對號列車，花蓮到新城間，經行駛到新城站後，以柴聯車編組進行新城和平間鐵路接駁服務；401次及271次改由羅東站始發；211次、175次、411次、415次由和平站始發；177次由南澳站始發。

新城=花蓮=台東對號列車順行包含402次、406次、408次、410次、472次、272次、278次與280次；逆行包含401次、207次、211次、407次、411次、271次、217次及415次。

台鐵說，區間（快）車（順行）行駛到和仁站，（逆行）行駛到崇德站；和平新城間採用柴聯車編組進行鐵路往返接駁。

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台鐵表示，環島觀光列車台北=花蓮=台東間（經北迴線停駛）1次行駛到台東站止，2次改由台東站始發。

台鐵說，停駛列車為樹林新城408次、七堵花蓮554次、花蓮台東602次、花蓮蘇澳新203次、花蓮樹林215次與台東七堵653次。（編輯：李明宗）1140519