台鐵和平新城接駁應變 晚間部分列車區間停駛

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（中央社記者余曉涵台北19日電）台鐵和仁與崇德間昨天遭土石流淹過軌道，今天進行和平與新城間鐵路接駁應變服務，台鐵指出，晚間6時後部分對號列車區間停駛，區間快車順行只到和平站，逆行到花蓮站。

台鐵北迴線昨天因強降雨，在和仁與崇德間發生土石泥流淹過軌面，尤其隧道內情況比想像嚴重，目前雙向仍不通，台鐵正全力搶修，預估21日先恢復單線行車，24日雙線正常通行。

台鐵今天發布新聞稿表示，晚間6時後的對號列車，部份區間停駛，包含217次行駛至新城站（新城=樹調間停駛）；441次行駛至新城站（新城=樹調間停駛）；252次樹林=花蓮間停駛（花蓮=壽豐行駛）。

447次花蓮=樹林間停駛（台東=花蓮行駛）；241次花蓮=和平間停駛（和平=樹林行駛）；554次行駛至七堵站（七堵=花蓮間停駛）；其餘車次順行至和平站，逆行至花蓮站。

台鐵指出，區間（快）車順行至和平站，逆行至花蓮站，今天東部往返西部的各級城際列車全面開放站票（純西線新自強號不開放站票），不需換補票，以加強疏運旅客。

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台鐵表示，受強陣雨影響致行經和仁與崇德中斷區間未使用車票，1年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理；另於台鐵官網或台鐵e訂通App辦理中斷區間的退票，其退票手續費將由系統批次退還至原刷卡信用卡帳戶。

依據台鐵公司旅客列車晚點賠償規約規定，因不可抗力所造成晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，免費搭乘同區間同等級車種列車1次。（編輯：張雅淨）1140519