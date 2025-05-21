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台鐵搶修完成 恢復單線雙向通車

2025/5/21 08:59
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（中央社記者余曉涵台北21日電）受到強降雨影響，和仁=崇德間電力設備損壞及土石泥流淹沒東、西正線，台鐵今天上午恢復單線雙向通車。

5月18、20日受強降雨影響，造成和仁=崇德間電力設備損壞及土石泥流淹沒東、西正線，台鐵今天發布新聞稿表示，出動工電維修人員（40人）及機具、車輛（吊車、怪手、工程維修車、電力維修車）全力搶修，於5月21日凌晨4時20分東正線搶修完成。

另外，台鐵表示，東正線小清水溪橋電力線調整，於5月21日凌晨1時45分完成，後續經號誌通訊系統驗測後進行試運轉，經測試良好，於清晨5時36分恢復東正線單線雙向正常行車，首班車（4117次區間車）於崇德站清晨5時43分開車。（編輯：龍柏安）1140521

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