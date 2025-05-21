各地悶熱氣溫31到35度 午後雷雨留意較大雨勢

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（中央社台北21日電）氣象署指出，今天各地大多為多雲到晴，花、東及恆春半島偶有短暫陣雨，清晨西半部地區有零星降雨機率，中午過後大台北、宜蘭、花蓮、南投、嘉義以南地區以及各地山區有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署提醒，山區要留意有較大雨勢；而宜、花地區降雨時間較長，降雨有可能持續到晚上，大家要留意中午過後天氣變化並攜帶雨具備用。

氣溫方面，各地高溫為攝氏31到35度，感受悶熱，其中在中南部近山區局部可能達到36度或以上，外出活動請注意防曬並多補充水分，夜晚清晨各地低溫25至28度。

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離島天氣，澎湖為多雲時晴，26至31度；金門為多雲時晴，25至31度；馬祖陰短暫陣雨，25至29度。另外，清晨及夜晚在金門、馬祖易有低雲或霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

環境部空氣品質預報顯示，環境風場為偏南風，竹苗以南擴散條件佳，北部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。（編輯：方沛清）1140521