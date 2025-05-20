花蓮秀林鄉震後土石流頻傳 鄉長盼監測山坡狀況

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（中央社記者張祈花蓮縣20日電）去年強震、接連颱風重創花蓮縣秀林鄉，至今仍在重建，近日崇德以北鐵公路又因大雨中斷，秀林鄉長王玫瑰說，震後山坡脆弱，無論大雨、大晴天都可能發生土石崩落，盼能全盤檢視鄉內山坡地質狀況。

秀林鄉公所今天舉行「天崩下的部落－那天以後」紀錄片首映，公所歷時1年，記錄去年0403強震後，秀林鄉各村災後重建過程。

住在秀林村道拉斯部落村民Acing Qurug說，家門前曾堆積大量因大雨沖刷下的土石，不時會聽到土石滑落的聲音，還在等待政府單位施作攔砂壩，直到現在下大雨仍不敢回家住。

王玫瑰接受媒體聯訪提到，蘇花公路、太魯閣國家公園都在秀林鄉境內，震後土石鬆動，這幾天崇德以北鐵公路因大雨中斷，前陣子大晴天富世村10鄰也發生山坡土石崩落，一年多來每天都擔心哪裡會有土石崩落災情。

她說，全鄉9村落都為在山腳下，鬆動的山坡隨時都可能因天氣影響掉落土石，原本預計爭取新台幣6億元的復建工程經費，目前只爭取到2億多元，並不是因爲政府不幫忙，而是災害範圍太多，需要跨單位了解災情狀況才能分配資源。

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王玫瑰說，震後山坡地貌改變，容易因天氣發生土石流，希望中央能協助進行山坡檢測，尤其接下來將進入防汛期，掌握可能隱藏的災情，才能保全鄉民生命財產。

「天崩下的部落－那天以後」紀錄片走訪秀林鄉各村落，記錄工程復建、部落經濟復甦的努力，王玫瑰說，希望透過影片讓社會看到族人的韌性，感受災後重生的勇氣。（編輯：陳清芳）1140520