輝達部署量子運算 傳洽談投資新創公司PsiQuantum

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（中央社台北19日綜合外電報導）美國科技新聞網站The Information報導，輝達（Nvidia）正就投資量子運算新創公司PsiQuantum進行深入談判。

輝達和PsiQuantum都拒絕就此發表評論。

路透社3月報導，PsiQuantum正以60億美元投前估值，向貝萊德集團（BlackRock）等投資人募集至少7.5億美元。

量子技術具備可超越某些採用輝達晶片的最強大人工智慧（AI）系統的運算潛力，且可能解鎖資安等一連串科學與商業應用。

輝達最近的投資計畫標誌其在量子運算立場上的轉變。輝達執行長黃仁勳3月宣布在波士頓設立新的量子運算研究實驗室，並將與哈佛大學（Harvard University）和麻省理工學院（MIT）科學家合作，儘管他先前曾說，具商業可行性的量子電腦可能還需要20年才會問世。

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與仰賴特殊材料的其他量子運算新創公司不同，PsiQuantum是採用傳統的半導體製造技術。

PsiQuantum正與澳洲和美國政府合作，計劃在未來數年內打造2部量子電腦，分別位於布里斯本（Brisbane）和芝加哥（Chicago）。（譯者：劉文瑜/核稿：施施）1140519