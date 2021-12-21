總預算逕付二讀 綠指執政有責任藍批剝奪審查權

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（中央社記者林育瑄、王承中台北21日電）民進黨團今天突襲，將總預算案自委員會抽出逕付二讀，並經立法院會表決通過。民進黨團總召柯建銘說，國民黨團拒審總預算，民進黨團需自力救濟，且又是國會多數，對議程與法案處理有責任主導。

國民黨團總召費鴻泰表示，這是立法院有史以來第一次這樣處理總預算，譴責民進黨剝奪立委審查的權利，民進黨走向獨裁，漠視民意。

國民黨立法院黨團日前宣布拒審明年度中央政府總預算。民進黨立法院黨團今天在立法院會提案變更議程，將民國111年度中央政府總預算案自委員會抽出，逕付二讀，並由立法院長游錫堃召集協商。

因在場的立委有異議，因此進行表決，表決結果贊成55人、反對26人，提案照案通過。

柯建銘接受媒體訪問時說，總預算被抽出逕付二讀，國民黨似乎沒反應過來。立法院史上從未出現拒審總預算，國民黨為了公投，拒絕協商，也拒絕審查總預算，國民黨把極端反對走到極致。

柯建銘說，本週有3個由國民黨立委擔任輪值召委的委員會在審查總預算案，分別為外交及國防、司法及法制、經濟委員會，下週還有5個委員會在國民黨手上。內政委員會召委、國民黨立委林為洲曾說，如果要新竹縣市合併升格，要先經過林為洲那關，也不會讓總預算通過，「我可以不自力救濟嗎？」

柯建銘指出，即便下週委員會初審完總預算，等做出審查報告也已經是明年1月，因協商冷凍期要1個月，2月1日就過年，即便召開臨時會，最多只能開到1月28日，連開臨時會的意義都沒有。國民黨毫無理智的極端行為，什麼都反對，「民進黨可以不自力救濟嗎？總預算可以不過嗎？」

柯建銘表示，總預算裡面有軍公教加薪、育兒津貼等非常多新興預算，既然民進黨執政，又是國會多數，對議程的安排及法案處理，當然有責任主導。今天將總預算抽出的原因就在這裡，國民黨敢拒審總預算，民進黨執政就需要負責。

國民黨立法院黨團書記長陳玉珍接受中央社記者訪問時表示，公投過後，民進黨展現出一黨獨大、強渡關山的蠻橫行為。很多國民黨召委已在本週於各委員會排審明年度總預算案，很多預算在委員會審查中才能與各部會做更仔細的溝通、討論，民進黨的做法只是在破壞朝野關係。

陳玉珍指出，黨團已通令各黨籍立委，務必在接下來進行的朝野協商中，要更加仔細去審查每一筆預算。

國民黨團發出新聞稿表示，民進黨團今天在立法院院會將111年度公務預算全案逕付二讀，交付協商，完全是破壞民主機制，創下立法院最惡劣的先例。過去國民黨掌握國會多數，從未將總預算案由委員會抽出逕付二讀，這是對國會的不尊重，也是對各委員會的不尊重，更是踐踏民主機制。

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國民黨指出，面對民進黨團如此的胡作非為，國民黨團在此公開呼籲，立法院長游錫堃應立即召集朝野黨團協商，解決當前政治爭議及僵局，維持做為立法院長該有的議事中立。否則所有的後果都將由游錫堃及民進黨團一黨承擔，切勿自誤。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠說，民進黨團雖擔心國民黨杯葛預算，但將總預算抽出逕付二讀過程粗暴，已剝奪委員會實質審查權利；執政黨是國會多數，應和朝野政黨積極溝通協調，不要沒收其他在野黨立委權利，甚至重演表決大戰的荒謬情況。（編輯：謝佳珍）1101221