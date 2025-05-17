新北捷運三鶯線公三公園遊具啟用 供親子休閒

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（中央社記者黃旭昇新北17日電）位於新北捷運三鶯線陶瓷老街站的「公三公園」，今天啟用親子共融遊具；新北市府說，除提供親子共融休閒功能，將來捷運完工後，也與陶瓷老街連成一處完整的觀光廊帶。

市府今天表示，捷運三鶯線施工時，也更新與復舊陶瓷老街站周邊與「公三公園」整體路廊。公三公園以「共融公園」為重點。

市長侯友宜今天出席公園遊具啟用典禮時說，公園由南鶯里長李明弘主動認養。他並宣布，今天一日限定版的「親子同樂會」開跑。

市府表示，公園規劃兒童能同樂、遊戲、發展能力的空間，設置溜滑梯、導入無障礙設計的蹺蹺板、旋轉盤、體健設施，供不同年齡層的兒童使用。

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市府說，未來捷運站體及南鶯活動中心完成後，將與陶瓷老街連成一線，形成完整的觀光廊帶。公共藝術「有趣」今天隨著公園遊具啟用，正式對外開放，可供乘客休憩。

捷運局表示，三鶯線最新進度已經突破87.43%，預計今年（114年）底完工。規劃12座車站都有公共藝術為目標；鶯歌是台灣著名的陶瓷之鄉，陶瓷老街站的公共藝術作品主題為「有趣」，藉連結陶瓷老街特色，讓民眾親近藝術，瞭解在地歷史文化風情。（編輯：李亨山）1140517