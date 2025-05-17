俄要烏東4州換停火 俄烏會談僅達成換俘共識

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（中央社伊斯坦堡16日綜合外電報導）俄烏在土耳其伊斯坦堡舉行3年多來雙方首度直接談判，烏方拒絕俄方要完整取得烏東4州後再談停火的條件，使得進展有限。不過雙方同意相互換俘千人，並繼續保持接觸。

華爾街日報指出，俄烏這場會談歷時不到2小時。烏方稱俄方要求烏軍完全退出札波羅熱（Zaporizhzhia）、赫松（Kherson）、頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）4州。目前烏軍仍控制札、赫、頓3州局部。

這4州的總面積計約10萬9000平方公里，剩餘還在烏軍手中的土地約2萬1000平方公里。烏東4州戰前人口超過800萬，烏克蘭許多礦產與重工業都在烏東；俄軍2022年入侵以來佔得4州大部分土地，相當於烏克蘭國土總面積的18%。

雖然俄烏之前也曾多次換俘，這次初步達成彼此互換千名戰俘仍是規模最大一回。儘管如此，這次在伊斯坦堡的會談凸顯歷經3年多的戰爭後，雙方分歧仍巨大。

俄國總統蒲亭這次派遣一支層級偏低、由前文化部長梅丁思基（Vladimir Medinsky）率領的代表團赴伊斯坦堡。梅丁思基在會談中回應烏方提出無條件停火時，要烏方先完全退出烏東4州，如果烏方拒絕，日後俄方就會多要另一州。

梅丁思基在會談結束後發表簡短談話，表示俄方「對結果大致滿意，並準備繼續與烏方保持接觸」他並說，莫斯科方面「注意到」烏克蘭提出由蒲亭與澤倫斯基直接對話的請求，還稱雙方已同意提出有關可能停火的詳細書面提案。

烏克蘭代表團由國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）率領。他指出，若要讓談判取得進展，澤倫斯基與蒲亭的直接對談不可或缺，「下一步將是籌備領袖級會晤，烏克蘭希望和平」。

蒲亭的目標始終是與美國總統川普一對一會談，在排除澤倫斯基與歐洲領袖的情況下討論烏克蘭乃至整個歐洲的未來；他視澤倫斯基的領導人地位「不具正當性」。歐洲外交圈則警告，若不能事先取得俄方重大讓步就任由川、蒲峰會成真，屆時蒲亭在土耳其會談中所展現的強硬態度就能換得豐厚回報。

俄烏雙方官員前一次會談已是2022年3月，地點與這次一樣是在伊斯坦堡的多爾瑪巴赫切宮（Dolmabahce Palace），當時俄方代表團就是由梅丁思基所率，烏梅洛夫則是烏方代表團重要一員。

當時討論的協議草案預計要大幅削減烏克蘭軍隊規模和火力，並禁止外國軍事援助。相關條款對烏克蘭的主權限制，將使他們無法應對日後俄國再次入侵。後來談判中斷，雙方陷入漫長鏖戰。

莫斯科說法是當時俄烏已達共識準備在伊斯坦堡簽和平協議，但烏克蘭在時任英相強生（Boris Johnson）等西方政治人物施壓下反悔抽身；烏方與西方主流敘事則為俄軍因基輔方向的攻勢受挫退軍，烏克蘭後來在基輔近郊的布查（Bucha）發現俄軍屠殺證據，失去與俄國和談基礎。

梅丁思基在伊斯坦堡強調，俄方代表團希望以2022年談判時的協議草案作為本輪談判的基礎，這對基輔及歐洲盟友而言無法接受。烏克蘭官員表示，俄方此次提出的要求甚至超過2022年的內容。

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華盛頓郵報指出，儘管這次會談進展有限，但仍有部分人士認為，俄烏雙方能重新恢復對話本身就具重大意義。蘭德公司（RAND ）分析師查拉普（Samuel Charap）就形容這已是一「重要成就」。

查拉普說：「若事前不調低預期，外界就會寄予過高期望。這是雙方3年來首度直接對話，光是能在某些議題達成共識，本身就值得注意…在能走路之前得先學會爬。」（譯者：陳亦偉）1140517