憲訴法釋憲案受理 藍批大法官淪工具綠駁鬥臭司法

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（中央社記者郭建伸台北17日電）憲法法庭同意受理憲法訴訟法釋憲案，國民黨團抨擊，顯然司法院是民進黨開的，賴政府又要把大法官當工具與遮羞布；民進黨團反駁，大法官對民進黨立委提問尖銳，國民黨害怕釋憲，就要鬥臭憲法法庭。

總統賴清德今年初公布憲法訴訟法修正條文，民進黨立法院黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，憲法法庭12日舉行說明會。司法院昨天表示，憲法法庭14日評議後，大法官過半數同意受理。

國民黨團書記長王鴻薇今天上午在中山區濱江市場一帶進行反罷免街講，她於街講後接受媒體訪問，談及憲法法庭受理憲訴法釋憲案。

王鴻薇表示，過去幾個法案在行政院提覆議失敗後，一直想盡辦法希望用釋憲或暫時處分阻擋新法施行，現在民進黨團聲請釋憲後，憲法法庭舉行說明會，大法官果然就受理，很明顯賴政府現在又要把大法官當工具和遮羞布。

王鴻薇批評，不但法院是民進黨開的，司法院也是民進黨開的，「他們非常有節奏」，司法院已完全被民進黨掌控，大法官也淪為賴政府工具。

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民進黨團幹事長吳思瑤受訪回應，憲法法庭日前首次召開受理釋憲案與否的說明會，若大家有看直播，都可知道大法官公正嚴謹，大法官對聲請方的民進黨團提問也相當尖銳，根本沒在客氣，這都展現大法官的公正與嚴謹，民進黨團做足準備，並尊重憲法法庭決定。

吳思瑤批評，反觀國民黨團不僅提違憲法案，還在說明會表現零零落落，根本是怕釋憲就要鬥臭憲法法庭，就如同國民黨一再違法，所以就要鬥臭司法。（編輯：翟 思嘉）1140517