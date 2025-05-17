美國國際科技展覽會成績揭曉 台灣學生獲6獎項

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（中央社記者許秩維台北17日電）美國Regeneron國際科技展覽會成績揭曉，科教館選拔19名學生、12件作品代表台灣參賽，最後獲得1個大會三等獎、3個大會四等獎等6個獎項。

台灣科學教育館今天發布新聞稿指出，美國Regeneron國際科技展覽會素有青少年科學奧林匹亞之稱，今年賽事自5月10日至16日於美國俄亥俄州哥倫布市舉行，共有63個國家地區、1334件作品、1657名學生參賽。

科教館選拔19名學生、12件作品代表台灣參加美國Regeneron國際科技展覽會，最後獲得1個大會3等獎、3個大會4等獎、美國化學學會2等獎、美國數學學會榮譽獎等6個獎項。

建國中學學生范忠悅、施翔程的作品「克雷伯氏肺炎菌莢膜型K47菌株之噬菌體分離及其莢膜多醣分解酶表現」，獲得大會微生物科3等獎。

克雷伯氏肺炎菌會在人類身上造成肺炎、尿路感染、菌血症等感染症，且對抗生素的抗藥性逐漸增強，尋找替代療法是當前醫療的重大挑戰。建中學生團隊用噬菌體及莢膜多醣分解酶尋找此疾病的替代療法，並藉由實驗篩選出可能具莢膜多醣分解酶的噬菌體，評審認為高中生能從廢水中純化出對克雷伯氏肺炎菌具專一性的噬菌體，實屬難能可貴。

北一女中學生陳筠臻則以「探究螢光單體分子對激發複合體發光性質的影響及其應用」作品，獲得大會化學科4等獎和美國化學學會2等獎。

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陳筠臻的研究成果有助於快速從眾多不同的有機化學結構中，選擇最佳化的材料組合，讓利用發光二極體組成的顯示裝置具有更高亮度與更低的能耗，此成果可讓不同發光波長的材料，作為發光二極體發光層材料、螢光感測器、生物成像等領域需求時的分子設計藍圖與指引。

科教館提到，由於重視國際科學研究與交流對科學教育的重要，台灣今年特別於「2025美國Regeneron國際科技展覽會」設立「台灣國際科學展覽會特別獎」，評選出2名外國學生，頒予參與2026年台灣國際科學展覽會的獎勵，期待明年看見這2名外國學生帶研究來跟台灣學子交流。（編輯：李亨山）1140517