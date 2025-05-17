郭智輝拜會德州州長 討論強化半導體AI合作

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（中央社記者張璦台北17日電）經濟部今天表示，部長郭智輝近日訪問美國德州，期間拜會州長艾伯特，雙方討論如何透過建立科技產業園區，以及強化在半導體及AI等領域的合作，建構更強韌的供應鏈夥伴關係。

經濟部國際貿易署今天透過新聞稿表示，郭智輝於15日前往美國德州北部謝爾曼（Sherman），出席環球晶圓新廠啟用典禮後，隨即轉往休斯頓參訪鴻海伺服器廠，並與當地主要台商負責人舉行座談，以瞭解台商在德州投資情形及需要經濟部協助之處，並聽取台商對強化台美經貿合作關係的建言。

經濟部指出，郭智輝16日轉往德州首府奧斯汀訪問，除拜會州長艾伯特（Greg Abbott）及德州眾議院議長巴羅斯（Dustin Burrows）外，並在州眾議員陳筱玲安排下，受邀出席眾議院院會，接受巴羅斯表彰郭智輝對促進台灣與德州經貿關係的貢獻。

經濟部表示，郭智輝曾於去年7月與艾伯特在台灣簽署「德州－台灣經濟發展意向聲明」，雙方將在半導體、電動車、能源韌性及創新科技等領域加強合作。此次郭智輝回訪德州並拜會艾伯特，主要討論如何落實意向聲明，進一步促進雙方的投資及經濟夥伴關係。

經濟部轉述，艾伯特在會談中，說明德州的友商經濟環境，包括低稅率、合理的投資法規，以及德州具有高品質的勞動力及完善的職業訓練計畫等。

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同時，郭智輝說明台商在德州投資現況，以及經濟部規畫於今年下半年在德州設立貿易投資中心。雙方並討論如何透過建立科技產業園區，以及強化在半導體及AI等領域的合作，建構台灣與德州更強韌的供應鏈夥伴關係。

經濟部指出，德州是美國本土面積最大、人口與經濟規模第二大州，2024年台灣是德州第四大進口來源國，雙方貿易總額達255.85億美元，成長率19.91%。（編輯：黃瑞弘）1140517