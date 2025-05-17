0511-0517一週大事

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一週大事關注焦點：美中關稅休戰／俄烏首次直接和平談判／尹錫悅宣布退黨／庫德工人黨解散／核三廠2號機除役／剴剴遭虐死案一審宣判／憲法訴訟法釋憲案／藝人躲兵役案

國外新聞

★美中關稅休戰 美對中關稅降至30% 中對美降至10%

美國與中國在瑞士為期兩天的貿易會談結束後，美國同意將對中國商品的關稅自145%降至30%，中國對美國商品關稅則會從125%降至10%，美東時間14日凌晨生效，為期90天。完成相互關稅調整行動後，雙方將建立機制，持續就經貿關係對話。

★俄烏交戰3年多來首次直接和平談判 雙方同意換俘千人

俄羅斯與烏克蘭在土耳其伊斯坦堡展開會談，為雙方交戰3年多來首次直接和平談判。蒲亭派克宮鷹派幕僚梅丁思基率團與烏克蘭談判。美國國務院政策規劃主任安東則在場邊與梅丁思基展開閉門會談。1名烏克蘭消息人士指稱，莫斯科提出的要求「不切實際」。俄國首席談判代表會後表示，俄方對談判結果感到滿意，準備與烏方繼續對話，雙方同意換俘千人。

★教宗良十四世接見媒體捍衛新聞自由 籲釋放被監禁記者

教宗良十四世12日上午接見中央社等來自各國採訪教宗選舉的記者，強調捍衛新聞自由，離開時受到媒體夾道熱烈歡迎。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年5月12日

新教宗良十四世12日公開接見包括中央社等各國媒體記者，他強力捍衛新聞自由的談話，讓在場媒體群情激昂，數度因為鼓掌久久不停而打斷講辭。良十四世表示，他掛念那些冒著生命危險報導戰爭的記者，並說「只有獲得充分資訊的人，才能做出自由抉擇」。他呼籲釋放因報導真相而被監禁的記者，也鼓勵記者卸下言語的武裝、偏見，有意識地選擇利於和平的溝通方式。

★尹錫悅宣布退黨 籲支持國民力量黨總統候選人金文洙

韓國前總統尹錫悅17日在臉書宣布退出保守執政黨「國民力量黨」，並呼籲選民支持國民力量黨總統候選人金文洙。韓國將提前在6月3日舉行大選，路透社報導，金文洙民調大幅落後自由派「共同民主黨」候選人李在明。根據蓋洛普韓國16日公布的民調，約29%支持金文洙，51%支持李在明。

★歐盟採購輝瑞COVID-19疫苗遭疑不透明 范德賴恩拒提供簡訊敗訴

「紐約時報」歐洲分部2023年向歐盟普通法院提告歐盟執委會，主張執委會拒絕提供主席范德賴恩2021年與輝瑞CEO談論疫苗採購的簡訊，違反歐盟的資訊公開法律。歐盟普通法院14日判決執委會敗訴。該事件被歐媒稱為「輝瑞門」，涉及歐盟標榜的資訊透明和范德賴恩威信。

★曼谷大樓地震倒塌89死 泰國法院對17人發逮捕令

曼谷一棟大樓今年3月受緬甸地震波及而倒塌。（中央社檔案照片）

泰國曼谷一座大樓在鄰國緬甸3月28日發生規模7.7強震後倒塌，造成數十名工人喪生。當局表示，倒塌現場已找到89具遺體，不過，仍有7人下落不明。這是曼谷在該次地震中唯一倒塌的建築，引發外界對這棟大樓施工品質的質疑。泰國法院15日針對17人發出逮捕令，當地媒體指出，其中包括大樓建築承包商之一義大利-泰國合作發展公司的員工。

★庫德工人黨解散 結束與土耳其40多年武裝衝突

「庫德工人黨」最初目標是建立庫德人的民族國家，自1984年起發動武裝叛亂以來，已造成4萬多人喪生，被土耳其、美國、歐盟認定為恐怖組織。支持庫德族的菲拉特通訊社（ANF）報導，「庫德工人黨」12日宣布解散，結束與土耳其政府之間長達40多年的武裝抗爭，這項解散公告響應了創立者歐加蘭的呼籲。

★25歲加薩女攝影記者結婚前夕被炸死 紀錄片撼動坎城

以25歲巴勒斯坦女攝影記者哈蘇納為主題的紀錄片，15日在坎城影展播出時震懾觀眾。以色列禁止外媒進入的加薩走廊，導演法爾西透過視訊通話連絡哈蘇納，將她們200多天的對話製作成紀錄片。哈蘇納持續記錄空襲、家遭到的破壞、無盡的流離失所以及11名家庭成員喪命，而她只求自己不會死得無聲無息。就在首映前幾週，哈蘇納不幸在空襲中身亡，本來她預定隔週就要和未婚夫舉行婚禮。

★客製化基因編輯治療全球首例 美國罕病男嬰重獲新生

男嬰KJ．穆爾東被診斷出罹患罕見的胺基甲醯基磷酸酶缺乏症，在接受客製化基因編輯技術治療後狀況有所改善。（費城兒童醫院 via 美聯社）

一名9個半月大男嬰被診斷出罹患罕見的胺基甲醯基磷酸酶缺乏症（CPS1 deficiency），這是基因突變所致，患者無法排出代謝機能產生的某些有毒廢物。醫師建議藉由客製化療法，利用相當於「分子級剪刀」的Crispr-Cas9技術修改嬰兒的基因組。醫師表示，這名美國嬰兒成為史上第一位接受客製化基因編輯技術治療的患者，為發病原因不明的其他病人帶來希望。

★巨大太陽風暴致全球多地無線電斷訊 專家警告還有下一波

14日一場巨大的太陽風暴襲擊地球日照面，引發全球停電，並導致歐洲、亞洲與中東各地無線電訊號中斷。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）太空氣象預報中心證實發生X2.7級太陽閃焰，屬於最強閃焰中的較低等級。不過，X2.7級閃焰的威力仍足夠強大，能讓整個區域變成通訊死區。

國內新聞

★核三2號機17日下午降載18日凌晨停機 台灣正式進入非核家園

台灣核電廠現況。（中央社製圖）

非核家園最後一哩路，核三廠2號機17日下午開始降載、晚上10時解聯，凌晨零時前正式停機，後續台電會將燃料棒移出爐心，先放在燃料池；至於重啟可能，仍待主管機關修訂核管法子法確定安全檢查程序，才能進一步評估。此外，無論未來核電續用與否，都須正視核廢料問題，雖然室外乾貯設施卡關問題已解套，但終究得找到最終處置場，選址立法、社會溝通挑戰才正要開始。

★剴剴遭虐死案劉彩萱判無期徒刑 國民法官：本應善盡職務卻以虐取樂

劉彩萱、劉若琳姊妹涉凌虐1歲男童「剴剴」致死，台北地院國民法官法庭審理，認為劉姓姊妹以虐取樂，惡性重大，對無反抗能力的剴剴長期施暴、凌虐、妨害行動自由，導致無辜的剴剴生前遭受身體疼痛及饑餓、罹患憂鬱症，終致死亡而造成無可挽救的結果，也讓家屬承受永遠無法彌補的傷痛，判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，可上訴。

★憲法訴訟法釋憲案 大法官過半數同意受理

總統賴清德今年初公布憲法訴訟法修正條文，民進黨立法院黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，憲法法庭12日舉行說明會。司法院16日表示，憲法法庭14日評議後，大法官過半數同意受理。

★邱垂正：2公職持中國大陸身分證、75人有居住證 已協助註銷

政府專案清查軍公教人員持領中國大陸證件情況，陸委會主委邱垂正說，第一波針對核心的軍公教人員，查處約37萬人，有2人申請中國大陸身分證、75人申請居住證，都已協助註銷身分。

★內政部：逃避兵役為刑事犯罪 最重可判7年徒刑

近日逃避兵役新聞頻傳，媒體報導指部分人閃兵僅罰錢緩刑。內政部16日表示，役男造假證明逃避兵役，已涉及多項刑事罪責，包含意圖逃避現役徵集處5年以下有期徒刑，及行使偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項的規定，最高可處7年以下有期徒刑。若有醫師或醫院配合開立不實診斷書，除須負刑事責任，也可依醫療相關法規懲處。

★運動部9/9國民體育日掛牌 部徽源自陳傑憲Team Taiwan手勢

台灣隊長陳傑憲（圖）於世界棒球12強冠軍賽中擊出致勝全壘打之後，在胸前「框出台灣」的手勢。（中央社檔案照片）

行政院15日公布即將成立的運動部部徽，並宣布運動部將在9月9日「國民體育日」掛牌。部徽設計的發想來自「台灣隊長」陳傑憲在12強冠軍賽擊出致勝的3分全壘打後跑壘時，在胸前比出的手勢，搭配代表聖火的橘色以及動能的黃色。

★國民黨提反廢死公投 立院藍白聯手通過

立法院會朝野黨團歷經一整天廣泛討論，在野黨以人數優勢，通過國民黨團所提的反廢死公投，將送交中選會辦理。民進黨團幹事長吳思瑤指出，立法院發動的公投法定要件要符合政策的創制跟複決，但台灣並未廢除死刑，大法官也已宣告死刑合憲，國民黨推動的這項公投文不對題、語焉不詳，民進黨反對。國民黨團立委吳宗憲則說，今年二月雖有被告被槍決，但與台灣法律有沒有實質廢死是兩回事。最終在表決時，反廢死公投以54對48票通過。

★黃仁勳談關稅戰：全球經濟重整後 台灣仍是科技生態系核心

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）16日搭乘私人專機抵達台灣，將參加2025台北國際電腦展（COMPUTEX）相關活動。圖為黃仁勳回應媒體提問。中央社記者吳家昇攝 114年5月16日

輝達執行長黃仁勳17日將在世壯運開幕擔任壓軸聖火代表，16日抵台談到關稅戰議題，他表示，當全球經濟重整完成後，台灣仍會是科技生態系的核心，他看好台灣會持續蓬勃發展。對於外界最關心的輝達在台灣的新總部地點，黃仁勳不願鬆口，他說，不想破壞驚喜，19日COMPUTEX主題演講再談，而且這趟台灣之旅有許多事情要宣布。

★臺灣漫遊錄獲美國亞洲協會翻譯文學獎 楊双子盼讓國際看見台灣

「臺灣漫遊錄」繼去年獲得美國國家圖書獎後，14日再獲美國「亞洲協會」首度設立的翻譯類文學獎。楊双子表示，得獎對她而言意義重大，因這本書是她「台灣書寫計畫」一部分，也是她歷經雙胞胎妹妹離世與兩次學運的刺激後，認真爬梳台灣歷史及百年前台灣女性處境而寫成的作品。譯者金翎受訪說，「臺灣漫遊錄」直視帝國、殖民、性別歧視、種族歧視等「沉重」又「壓迫」的主題，但楊双子用食物、浪漫、幽默來表達複雜和殘忍的歷史。

★涉罷免查水表案遭起訴 花蓮民政處長明良臻請辭

花蓮縣府民政處長明良臻涉要求戶政人員登門查對資料，引發「查水表」爭議。花檢13日依法提起公訴，並指出明良臻、民政處副處長兼花蓮縣選委會總幹事吳俊毅、戶政事務所主任鍾威霆等3官員擅自利用職務權力，違法利用個人資料，已侵害罷免案提議人資訊自主權。地方法院14日晚間裁處明良臻新台幣50萬元交保、以電子設備監控行蹤。花蓮縣政府16日深夜發布新聞資料表示，明良臻請辭獲准。