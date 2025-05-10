0504-0510一週大事

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一週大事關注焦點：新教宗良十四世／印度巴基斯坦衝突／美英達成貿易協議／梅爾茨當選德國總理／立院三讀增放假日／首批澳洲萊豬輸台／央行啟動專案金檢

國外新聞

★天主教首位美國教宗 良十四世籲搭起橋梁為所有人實現和平

樞機主教普瑞弗斯特8日當選羅馬天主教第267任教宗，名號「良十四世」，是首位美國籍教宗。他當選後發表談話，籲全世界搭起橋梁，並為所有人實現和平。良十四世全球歷練豐富，能說5種語言，生涯大多在秘魯傳教，因親近貧民在當地有「北方聖人」之稱，他將延續前任教宗方濟各路線，挑戰傳統規範、擁抱移民與貧民。據專家說法，普瑞弗斯特決定以「良十四世」為教宗名號，隱含他有意對個人教宗職責賦予「社會關懷」作風的深意。

★印度巴基斯坦互轟釀傷亡 兩國爆20年來最嚴重衝突

巴基斯坦居民勘查受印度空襲受損的建築。（美聯社）

印度7日發動「辛多爾行動」，對巴基斯坦發動飛彈攻擊，雙方在有領土爭議的克什米爾邊境地區交火，至少導致38人喪命，這是印巴兩個擁有核武的鄰國在20年來所爆發最嚴重暴力衝突。

★股神巴菲特年底交棒接班人阿貝爾 公司股價逼近1.2兆美元巔峰之際卸任

美國「股神」巴菲特3日在年度股東大會宣布年底卸任波克夏海瑟威公司執行長，交棒給欽定接班人阿貝爾。巴菲特自1965年接下當時瀕臨倒閉的新英格蘭紡織廠成立波克夏海瑟威公司後，60年來將公司轉型為獨一無二的投資控股集團，如今選在公司股價創歷史新高的事業巔峰之際交棒。阿貝爾一直是巴菲特的得力助手，他過去7年負責管理波克夏海瑟威旗下事業。

★美英達成貿易協議 川普：英國擴大牛肉等美產品市場准入

美國總統川普4月初宣布原定生效的對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的基準關稅，許多國家把握90天暫緩期與美國進行談判，希望降低稅率，英國是首個與美國達成貿易協議的國家。川普8日表示，英國將擴大對美國產品的市場准入，包括牛肉、乙醇等，也會降低對美國產品的非關稅壁壘。

★緬甸強震震垮泰國審計大樓 30工程師遭偽造簽名

緬甸3月28日發生芮氏規模8.2強震，造成曼谷審計大樓瞬間崩塌。泰國特別調查局調查承建商「中鐵十局」泰國分公司涉嫌的掛名行為時，發現有30個工程師說他們的簽名被偽造成審計大樓文件上的監造人。

★梅爾茨當選德國總理 要美國勿干涉國內政治

德國新總理梅爾茨。（圖取自facebook.com/MerzCDU）

德國國會6日舉行總理投票，基民盟主席梅爾茨在第二輪投票順利取得325票支持，跨過法定絕對多數門檻，正式當選新任德國總理。對於德國2月舉行大選期間，極右派的另類選擇黨獲美國總統川普大力支持，梅爾茨表示，美國應勿干涉德國的國內政治。

★美國與葉門叛軍達成停火協議 確保紅海航行自由

在葉門叛軍「青年運動」6日同意停止騷擾船隻後，美國總統川普宣布美方會停止攻擊青年運動，雙方達成停火協議，根據協議內容，美國與青年運動都不會攻擊對方，包括紅海與曼德海峽一帶的美方船隻，確保紅海「航行自由」。不過青年運動發言人阿布德薩萊姆表示，美方任何行動都會招致回應，「若美國敵人恢復攻擊，我們也將恢復攻擊。」

★奈及利亞開罰68億元 Meta稱可能關當地臉書和IG

奈及利亞當局先前以違反消費者資料保護法規為由，向臉書母公司Meta祭出2億2000萬美元（約新台幣68億元）的巨額罰款，Meta提出上訴遭奈國法院駁回。Meta矢言對抗，法院文件指出，Meta提到可能會在奈及利亞關閉臉書與Instagram服務，以降低執法措施的風險。

★紐西蘭總理提草案：未滿16歲禁用社群媒體

紐西蘭總理盧克森6日提出草案，擬禁止16歲以下兒童使用社群媒體，強調有必要保障兒童遠離大型科技平台的危害。根據草案內容，將強制社群媒體企業查核用戶是否年滿16歲，否則將面臨最高200萬紐元（約新台幣3600萬元）罰款。

★日本偶像團體「嵐」明年解散 告別演唱會2026春季舉行

日本國民偶像團體「嵐」6日宣布將於2026年春天舉行告別演唱會後正式解散。（圖取自x.com/arashi5official）

目前暫停活動中的日本國民偶像團體「嵐」5名成員大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤6日向粉絲宣布，「嵐」將於2026年春天舉行告別巡迴演唱會後正式解散，結束長達27年的團體活動。隨著「嵐」的解散，官方粉絲俱樂部也將於2026年5月底停止營運。

國內新聞

★立院三讀國定假日增「4+1」天 含教師節光復節行憲紀念日

立法院三讀通過紀念日及節日實施條例，把全年放假天數增加到約120天。（中央社製圖）

立法院會9日經表決，三讀通過紀念日及節日實施條例，勞動節改為全國放假，國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日，未來春節連假將保證有7天以上，最多可達到10天。這代表含週休2日在內，上班族全年放假天數可達約120天。

★澳洲22.99公噸豬雜成首批輸台萊豬 食藥署強調市場稽查4原則

食藥署「豬肉儀表板」顯示，4月29日1批22.99公噸自澳洲進口的豬其他可食部位檢出0.001ppm萊克多巴胺，這是台灣2021年元旦開放萊豬進口後，首批檢測出含有萊劑的進口豬肉肉品，雖然肉品萊劑含量未超標，但專家呼籲應監測流向並強化相關配套。食藥署表示，各國輸入豬肉產品採一般抽批查驗，將持續依「食安優先、科學分析、國際標準及市場稽查」辦理。

★總統：紀念歐戰勝利具3意義 姑息只會讓侵略者食髓知味

「歐戰勝利80週年紀念茶會」8日上午在台北舉行，總統賴清德出席致詞。中央社記者王飛華攝 114年5月8日

5月8日是二戰歐洲終戰80週年，外交部舉行紀念茶會，總統賴清德致詞表示，此時紀念歐戰勝利具有團結反侵略、自由民主需靠實力守護，以及切勿對侵略行為掉以輕心等3大意義，二戰慘痛經驗告訴大家，姑息只會讓侵略者食髓知味，膨脹更大的野心與自滿利牙。他也提到，台灣與歐洲正共同面對新極權集團的威脅、通訊與網路安全遭到刻意破壞、民主健全發展的選舉受到各種境外干擾，熱愛自由的人們與國家此刻務必要一起合作。

★交通部修法加重未停讓行人罰鍰 重傷或致死罰3.6萬

交通部2年前加重不停讓行人罰則後，仍有部分駕駛人未依規定。為遏止駕駛人僥倖心態，減少行人事故發生，交通部5日預告修正違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，未停讓行人致輕傷起罰金額從新台幣7200元，修正上調為1.8萬元，致行人重傷從原先1.8萬元，調高為3.6萬元，比照現行致死裁罰金額，預計最快6月底前上路。

★央行連2天金檢揪出炒匯嫌疑犯 匯入資金卻查無用途

新台幣5月初展開強勁升勢，連2天盤中狂飆逾1元，引發市場恐慌，中央銀行總裁楊金龍5日親上火線信心喊話，希望匯市失序情況「到此為止」。央行在7日、8日啟動專案金檢，揪出炒匯嫌疑犯，發現有企業或個人以國外借款名義匯入資金結售為新台幣，卻查無實際新台幣資金用途。

★海鯤號潛艦進入海測前最後整備階段 可望5月底開始海測

圖為國造潛艦海鯤軍艦去年2月進行移置作業，可以清楚看到艦艏上方直立鰭狀物截收聲納等系統。（中央社檔案照片）

國造潛艦原型艦海鯤艦原定4月海測，但尚未進行，引發關注。海軍6日指出，海鯤艦已經進入海上測試前的最後整備階段，以安全並且按照測試程序，確認達到海測的安全條件之後，會決定出海測試時間，並且管制在11月依約完成交艦。知情人士表示，海鯤艦較有可能開始海測的時間點落在5月底或6月初之間。

★罷免連署涉造假 南市、基市國民黨幹部遭起訴收押

罷免民進黨立委林俊憲、王定宇提議人名冊疑涉不法，台南地檢署8日偵結，起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人。檢方指出，有數百份罷免連署書不是由選民親填，而是由涉案人提供報酬請人抄寫，其中林俊憲罷免案的偽造連署書共1934份，60人已經亡故；王定宇罷免案偽造連署書共1679份，也有70人已不在世。另外，同樣涉及連署造假的國民黨基隆市黨部主委吳國勝，遭法院裁定羈押禁見。

★4月出生數8684人創史上新低 人口連16個月負成長

今年4月出生數8684人創史上新低。（中央社製圖）

內政部統計，今年4月人口數為2336萬5274人，與3月比較減少9468人，連續16個月負成長。新生兒部分，4月出生數為8684人，較3月減少704人，單月出生數8684人創史上新低。

★國軍精進後備戰力 漢光演習將召訓2萬後備軍人

國防部6日發表民國113年度施政績效報告，其中推動後備制度轉型方面亦持續精進，今年漢光實兵操演將擴大後備軍人參演規模，將召訓2萬餘名後備軍人，採14天驗證臨戰訓練及全程戰鬥，並研擬手、步槍立、跪、臥姿射擊訓練。

★緬甸詐騙園區55人遣返回台 25名通緝犯歸案

緬甸政府在國際壓力下陸續對境內詐騙集團展開掃蕩行動，陸續釋放受害者。7日55名疑涉詐騙及遭人口販運的國人抵達桃園國際機場，其中25人因涉案通緝依法辦理歸案。