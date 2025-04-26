0420-0426一週大事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

一週大事關注焦點：美中關稅戰／蒲亭首度鬆口願停火／教宗方濟各逝世／克什米爾恐攻／政院核定880億方案／4100億特別條例通過／台鐵票價調漲／康橋單車隊遭撞

國外新聞

★川普：除非中國有實質動作 否則不會調降關稅

美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累計關稅甚至達245%。中國也對美國商品課徵125%報復性關稅。美國總統川普22日表示，未來對中國課徵的關稅將大幅降低，但不會是零。美國財政部長貝森特隨後表示，川普政府不會單方面降低關稅稅率，對此川普說明「除非中國給我們實質的內容，否則我不會調降關稅」。

★教宗方濟各逝世享壽88歲 力倡和平推動教會改革

教宗方濟各3月23日出院，在醫院陽台向外界揮手致意。（路透社）

羅馬天主教教宗方濟各21日逝世，享壽88歲。2013年3月13日他當選教宗，是近700多年來首位非歐洲出身的教宗，也是首位來自拉丁美洲與耶穌會的教宗。方濟各在梵蒂岡推動改革，積極提升天主教女性地位，對同性戀持較寬容立場，關懷貧苦移民、反戰、熱衷環保，是繼若望保祿二世後，另一位高人氣教宗。教廷26日為方濟各舉行葬禮，包括美國總統川普等超過50國領袖參加，近170個各國政府代表團出席。

★俄烏復活節照打不誤 川普不滿：停戰未來幾天非常重要

烏克蘭首都基輔上空24日一架無人機爆炸，竄出濃煙。（路透社）

俄羅斯總統蒲亭19日宣布在復活節休戰一天，烏克蘭總統澤倫斯基也答應休戰。然而復活節當天，兩國軍隊的戰鬥並未停歇，互控未遵守休戰協議。基輔24日凌晨遭遇「大規模」飛彈攻擊，釀12人喪生、90人受傷，成為俄烏戰爭爆發3年多來，基輔所遭遇的最致命攻擊之一。川普24日對此發文表示不悅並指責蒲亭，美國希望盡快促成這場戰爭結束。此外，美國副總統范斯提出和平協議藍圖，主張俄羅斯可以保有已占領的烏克蘭領土，包括克里米亞，澤倫斯基以發布川普政府2018年反對併吞該島的聲明為回應，遭川普批評損害和平談判。

★川普政府認定COVID-19源頭為實驗室外洩 情報圈分歧、病毒學家反對

白宮18日啟用新網頁，將實驗室外洩視為COVID-19疫情「真正」源頭。（圖取自白宮網頁whitehouse.gov/lab-leak-true-origins-of-covid-19）

白宮18日啟用新網頁，將實驗室外洩視為COVID-19疫情「真正」的源頭。華盛頓郵報報導，網頁內容幾乎是來自去年一份由共和黨聯邦眾議員主導的報告。該報告認為，COVID-19疫情源自於中國的實驗室外洩。儘管該理論已成為廣泛流傳的說法，但情報圈對此說法仍意見分歧，許多病毒學家也反對。

★法國紀錄片揭中共操控TikTok 疑用於監控和箝制民主

法國紀錄片「TikTok：影響下的社群」訪問近20位政治與地緣政治分析師、軍方、科技專家、記者等，追溯TikTok源頭，並探究其母公司字節跳動與中國共產黨的關係。專家指出，TikTok擁有革命性演算法，強力有效捕捉使用者喜好，影響力從娛樂延伸到政治、經濟、新聞，全球擁有15億用戶的TikTok，成為北京在「大數據」戰爭中對付美國的武器。

★韓國前總統文在寅遭起訴 涉受賄500萬助前女婿獲任航空高層

前韓國總統文在寅24日因前女婿獲任航空公司高層相關賄賂罪名遭檢方起訴，檢方也依涉嫌行賄及瀆職，對前議員、易斯達航空創辦人李相稷提起公訴，並暫緩對文在寅之女和前女婿提起公訴。據同屬共同民主黨的議員轉述，文在寅認為這次起訴相當荒唐且毫無依據，可能是因為保守派前總統尹錫悅遭彈劾而進行的「報復性起訴」。

★克什米爾恐攻巴基斯坦至少3人涉案 印度大動作反制

克什米爾是印度與巴基斯坦間的爭議領土地帶，22日印度控制區的巴哈甘發生恐攻造成26死，讓兩國緊張情勢再升溫。（中央社製圖）

印度控制的克什米爾22日發生恐怖攻擊事件，當時武裝份子在有「小瑞士」之稱的度假勝地巴哈甘，從附近森林冒出後朝觀光客開火，已知造成26死。倖存者表示，恐怖分子會確定被害人是否為穆斯林，只要不會背伊斯蘭信仰宣言「卡爾瑪」就會被槍殺。南亞最大、最活躍的其中一支伊斯蘭恐怖組織「虔誠軍」旗下的「抵抗陣線」已宣稱犯下此案。克什米爾是印度與巴基斯坦間的領土爭議地帶，這起慘案讓印巴間的緊張再次升溫，印度政府已宣布禁止巴基斯坦國民入境印度。

★20萬歐元到肯亞買腎 德媒揭跨國器官買賣產業鏈

德國媒體近日揭露，德國病患赴肯亞接受非法腎臟移植，支付費用高達20萬歐元，捐贈者多為高加索地區或肯亞的貧困年輕人，形成橫跨歐非的器官販運網絡。報導引發關注後，肯亞政府宣布啟動調查並考慮關閉涉案醫院。

★歐盟核准新阿茲海默藥物 德國專家提醒早期預防才是關鍵

歐盟近日正式批准新型阿茲海默症藥物Lecanemab上市，根據臨床研究結果，此藥僅能在病程初期略微延緩認知功能惡化。歐洲目前僅准用於處於「輕度認知障礙」或「輕度失智」階段的患者。德國生物化學博士表示雖然此藥物的研發是對抗阿茲海默症的里程碑，未來開發更具療效的藥物仍有長遠的路要走，他呼籲「早期預防」才是對抗失智的重點方向。

★納達爾獲體壇傳奇獎 坦言不想念網球「我是帶著喜悅結束」

西班牙退役網球名將納達爾21日榮獲「體壇傳奇獎」，擺出經典咬獎盃姿勢。（安納杜魯新聞社）

西班牙退役網球名將「蠻牛」納達爾21日在世界體育大獎頒獎典禮上榮獲「體壇傳奇獎」。去年11月他在西班牙馬拉加舉行的台維斯盃，結束生涯最後一舞，正式從網壇退休。他的職業生涯中共拿下22座大滿貫金盃，其中14次在法網奪冠。納達爾表示，自己不是因為厭倦網球才退休，「我並不想念網球，我是帶著喜悅結束球員生涯」。

國內新聞

★政院核定880億方案 融資利息減碼估1.2萬家企業受惠

因應美國對等關稅衝擊，行政院長卓榮泰21日核定新台幣880億元「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，調整貿易融資利息減碼，預估可讓1.2萬家企業受惠；外銷貸款優惠保證、中小微企業貸款加碼等申請資格也放寬，只要今年一定期間的營收相較去年同期、去年下半年月平均或今年1至2月衰退達10%，都可申請。

★關稅談判重點 賴總統：提高對美採購天然氣石油

總統賴清德（右3）22日接見「2025第22屆全國NGOs環境會議」環保團體代表。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年4月22日

總統賴清德22日會見環保團體代表時指出，因應美國公布新的關稅政策，對美國提高採購天然氣、石油等國家必要能源，既是接下來台美雙方關稅談判的重點，也是台灣強化能源自主、能源韌性的重要環節。

★卓榮泰：總預算1584項凍結案全送出 盼立院解凍

行政院長卓榮泰表示，行政院各部會共有1584項預算凍結案、金額新台幣1381億元，他會要求各部會全部送出，請立法院短時間內解凍，同時對財劃法及總預算聲請釋憲。行政院發言人李慧芝解釋，過去一個月行政院無法提出解凍案，原因之一是總預算案刪減數無法確定所致。

★在野高峰會朱立倫喊倒賴 黃國昌：倒閣救不了台灣

國民黨主席朱立倫（右）、民眾黨主席黃國昌（左）22日在台北出席「把民主還給台灣：在野領袖峰會」，黃國昌西裝上別著KP與國旗徽章，朱立倫則在西裝上別著國旗徽章，兩人準備合影。中央社記者謝佳璋攝 114年4月22日

國民黨、民眾黨22日舉行「把民主還給台灣：在野領袖峰會」，國民黨主席朱立倫提出因應關稅戰，包括支持提高新台幣880億特別條例金額等4大方向；台灣民眾黨主席黃國昌表示，應要求台灣與美國簽FTA。對於台北市長蔣萬安日前拋出倒閣說，黃國昌表示，倒閣救不了台灣，也沒辦法解決專制獨裁的力量；朱立倫強調，國民黨立場是倒閣、罷免等任何方式都不排除，不是單純喊倒閣，目標是要「倒賴」。民進黨批評藍白以關心產業、關心人民為名，卻變成政治潑髒水的作秀攻擊。

★康橋單車隊遭逆向衝撞7傷 駕駛涉毒駕施用喪屍煙彈、海洛因

康橋國際學校秀岡校區學生騎單車環台，22日上午行經彰化縣埤頭鄉時，7學生遭逆向車撞擊受傷。（民眾提供）

康橋國際學校舉辦單車環台成年禮活動，約30名師生22日行經彰化時遭1輛逆向自小客車撞擊，造成7名學生及駕駛共8人受傷送醫。其中1名15歲男學生頭部大面積創傷，經搶救後昏迷指數已由3進步升為8。警方初步調查結果，發現有毒品前科的蕭姓犯嫌，肇事車輛遺留施用毒品器具、依托咪酯毒品（俗稱喪屍煙彈），且企圖聯繫友人湮滅犯罪證據，向法院聲請羈押禁見獲准。

★罷免涉不實連署 國民北市黨部黃呂錦茹、宜蘭黨部3人羈押禁見

台北地檢署偵辦罷免不實連署案，聲押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（後左）遭駁，北檢抗告成功，台北地方法院25日再開羈押庭，認定黃呂錦茹有勾串、滅證之虞，裁定羈押禁見。圖為黃呂錦茹步上囚車。中央社記者王飛華攝 114年4月25日

北檢偵辦罷免不實連署案，18日聲押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹遭駁，經北檢抗告，台北地方法院25日再開羈押庭，認定黃呂錦茹犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，裁定羈押禁見。國民黨黨主席朱立倫說會持續抗告。另外，罷免綠委立委陳俊宇案疑涉幽靈連署，國民黨宜蘭黨部前書記長俞凌傑等3人坦承偽造文書，且有滅證與勾串共犯之虞，3人也都羈押禁見。

★台鐵6月23日調漲票價 北高自強號994元、台北花蓮583元

台鐵票價將在6月23日起調漲，平均調幅26.8%。台鐵23日在官網公布自強號、莒光號及區間車的票價表，其中台北-高雄自強號為新台幣994元、台北-花蓮為583元。台鐵表示，因持續推廣行政院通勤月票TPASS政策，短程通勤、通學旅客將不受票價調漲影響，中長程票價是遞遠遞減，影響有限。

★國安案件量刑提升 檢察總長邢泰釗籲修法填補法制漏洞

中共滲透手法日益細緻，軍檢警調戮力偵辦發展組織、反滲透等案件，過去卻有刑度偏低等爭議。但隨著辦案單位嚴格蒐證，近年國安案件平均刑度悄然上升，定罪率也提高。檢察總長邢泰釗認為國安法制仍有精進空間，國安與國防公務員若參與敵危組織該受罰，現役軍人向敵危組織表忠也應納入規範，以填補國安法制漏洞。

★防中國在台洗產地 經濟部擬逐步加嚴MIT35%加值比率

經濟部長郭智輝23日表示，經濟部正在積極推動非紅供應鏈，未來汽車會比照電子資通商品，排除中國供應鏈。民進黨立委鍾佳濱指出，現行規定只要在台加值35%就算台灣產，但美國對進口貨物，含中成分35%就是中國製，一輛車若中國零組件占一半，美國可能會認定中國製。郭智輝表示會建議業者出口前和美國客戶溝通，向美國海關申請原產地預審。

★4100億特別條例納社會支持 撥補台電千億

為因應國際情勢，強化經濟社會及國土安全韌性，行政院會24日通過規模新台幣4100億元的特別條例，將全數以歲計賸餘支應，不需舉債。行政院長卓榮泰說，包含產業支持匡列930億元；國土韌性1500億元，以及社會支持1670億元。社會支持項目內含撥補健保200億元、勞保100億元。卓榮泰表示，政府不斷聽到業者擔心電價浮動影響，以及關稅上漲的雙重衝擊，因此再次提出挹注台電1000億元，期盼減輕民眾負擔。