0413-0420一週大事

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一週大事關注焦點：美限制輝達H20晶片銷中／Meta被爆審查台港內容／大阪世博開幕／全女性太空旅行團升空／罷免涉不實連署／陽明山大火／報稅延至6月底／台裔陳凱玲WNBA選秀出線

國外新聞

★美發布新出口許可要求 超微、輝達H20晶片都列管制

美國商務部發言人15日晚間表示，已針對出口至中國的輝達H20、超微MI308和同等晶片發布新的出口許可要求。美國限縮輝達H20晶片出口中國，疑與DeepSeek採用有關，美國眾議院要求輝達釐清DeepSeek如何取得其晶片。輝達發布聲明表示，會嚴格遵守有關AI晶片能銷往何處的規定，並澄清新加坡帳單地址出貨地不包含中國。超微則指出，新的許可要求預料將使其損失高達約新台幣260億元。

★習近平出訪東南亞 越柬馬低調憂影響與美談判

美中陷入關稅戰之際，中國國家主席習近平14日起訪問越南、馬來西亞和柬埔寨備受關注。習近平與越共總書記蘇林會談時意有所指地說，中國與越南要增強戰略定力，共同反對單邊霸凌行徑，維護全球自由貿易體制和產業鏈供應鏈穩定。北京學者分析，中國希望與東南亞國家協調、合作，但目前包含東協成員國在內的亞洲國家，更關注的是如何避免這些協調與合作，破壞他們各自與美國的關稅談判。

★俄羅斯對烏克蘭發動攻擊至少34死百人傷 世界領袖強烈譴責

烏克蘭當局表示，13日上午2枚彈道飛彈擊中俄羅斯邊境的烏克蘭北部城市蘇米市中心，造成至少34人死亡，100多人傷。全球多國領袖齊聲譴責俄羅斯的飛彈攻擊，這是俄軍對烏克蘭數月來以最致命的攻擊之一。烏克蘭總統澤倫斯基呼籲川普訪問烏克蘭，以便進一步了解俄羅斯入侵造成的破壞。

★Meta被爆審查台港內容 美議員請祖克柏赴國會作證

Facebook前全球政策總監溫恩－威廉斯9日在美國參議院作證指出，Meta執行長祖克柏為中國市場豐厚的利潤與中共當局合作，甚至親自設計及實施臉書審查工具。溫恩－威廉斯說，只要台港貼文瀏覽次數破萬，審查工具就會自動將貼文提交「總編輯」檢視。參議院犯罪與反恐小組委員會主席、共和黨籍聯邦參議員霍利11日致函祖克柏，請他赴國會就所有指控宣誓作證。

★馬克宏致電尼坦雅胡強調支持以色列安全 仍將承認巴勒斯坦國

法國總統馬克宏15日致電以色列總理尼坦雅胡，向他強調法國支持以色列安全，並呼籲盡快解除哈瑪斯武裝、釋放以國人質。但馬克宏也不顧尼坦雅胡反對，重申將於6月聯合國上承認巴勒斯坦建國，推動以巴兩國方案。兩國領袖通話後，以色列辦公室在新聞稿中指出，尼坦雅胡重申堅決反對巴勒斯坦國，並向馬克宏表明，巴勒斯坦建國將會是「對恐怖主義的巨大獎勵」。

★新加坡總統解散國會 5/3大選投票考驗黃循財支持度

新加坡總統尚達曼在總理黃循財建議下，於15日解散國會，接著5月3日將舉行大選。這是黃循財2024年12月上任後首次以執政黨領袖身分，帶領人民行動黨參加全國大選，政黨得票率將是評估黃循財支持度的指標。

★20萬歐元到肯亞買腎 德媒揭跨國器官買賣產業鏈

德國媒體近日揭露，德國病患赴肯亞接受非法腎臟移植，支付費用高達20萬歐元，捐贈者多為高加索地區或肯亞的貧困年輕人，形成橫跨歐非的器官販運網絡。報導引發關注後，肯亞政府宣布啟動調查並考慮關閉涉案醫院。

★爭取民主逾30年 香港民主黨不敵政治環境改變正式解散

有超過30年歷史的香港民主黨終於逃不出解散的命運。2019年香港爆發「反送中」運動之後，港府實施國安法，泛民主黨派在空前緊張的政治氛圍下紛紛自行解散。其中由知名律師與民主派人士李柱銘創立的民主黨在今年2月宣布展開解散程序，4月13日召開特別會員大會，超過100人出席，並以絕大多數票通過授權中央委員會處理解散事宜。

★大阪世博陰雨中開幕熱情不減 首日估湧入逾14萬人

大阪關西世博13日開幕。（共同社）

2025年世界博覽會（大阪世博）13日正式開幕，上午9時開放入場之前入口閘門處已大排長龍，多達1萬人上午站在代表性建築「大屋頂環」合唱迎接來訪的遊客，場面相當壯觀。從巨大塑像到下水道孔蓋，醜萌的吉祥物「脈脈」在大阪世博會場內幾乎無所不在，最擅長製作周邊的日本人更是發揮創意，從玩偶、鑰匙圈到聯名球鞋，甚至與知名漫畫「七龍珠」等合作，推出限定周邊商品。

★藍源火箭上不只凱蒂佩芮 越裔女性亞曼達走過性侵創傷圓太空夢

亞曼達．阮14日搭乘「藍源」火箭飛向太空邊緣。（圖取自x.com/clubforfuture）

貝佐斯旗下航太公司「藍源」火箭14日載著6名女性飛向太空邊緣，其中有位越南裔美國籍女性亞曼達．阮，她曾在NASA實習，夢想是成為太空人，但22歲那年在派對上遭到性侵。之後她全力推動修法，確保受害者在15年的訴訟期限內能無限期保留證據資料。修法完成後，亞曼達在今年完成她最初的夢想，她向女性喊話，「你可以治癒傷痛，你可以挺過去，即使你的夢想很狂野，它們依然可以被實現。」

國內新聞

★罷免涉不實連署檢調搜國民黨北市黨部 藍號召群眾北檢外抗議

北檢偵辦幽靈連署案約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹，國民黨中央號召群眾17日晚間在北檢外集結抗議司法不公，黨主席朱立倫（中）並喊話26日一起上凱道、要總統賴清德下台。中央社記者王騰毅攝 114年4月17日

北檢偵辦不實連署案，約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，北院19日清晨裁定市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文羈押禁見；黃呂錦茹、第一區黨部執行長曾繁川無保請回。國民黨主席朱立倫號召黨公職及群眾17日晚間在北檢外集結抗議，台北市長蔣萬安到場聲援，並表示立院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。台北市中正一警分局表示，朱立倫、楊智伃與謝龍介於北檢外主持違法集會，將通知到案說明後移送檢方。

★罷綠委領銜人戴納粹臂章 德國在台協會、以色列代表強烈譴責

提議罷免立委李坤城的國民黨籍領銜人宋建樑16日戴納粹符號臂章抵新北檢複訊，各界譁然。德國在台協會在社群媒體發文表示震驚，痛斥宋建樑的行為「無恥」，並表達最強烈的譴責。以色列駐台代表游瑪雅指出，展示納粹標幟背離台灣所珍視的民主、包容、人權與相互尊重等核心價值。總統賴清德指出，台灣每個政黨都應該要反共、反納粹，團結一起守護國家。國民黨朱立倫上午先是表示，各種方式都是在反諷民進黨的獨裁；下午則說法西斯、納粹獨裁為全民唾棄，國民黨堅決反對。

★罷免立委二階連署截止日 泛藍集中5月、綠委多在6月

中選會17日公布立委罷免案連署截止日，35位泛藍立委集中在5月初至5月中截止，最早截止日為5月2日；15位民進黨立委多數落在5月底至6月中截止，最早截止日為5月31日。其中民進黨立委李坤城與陳俊宇罷免案尚未領表。

★因應關稅風暴 財部：報稅延至6月底、公股銀不收傘

因應美國對等關稅政策影響，財政部為減輕企業及民眾申報繳納所得稅壓力，今年5月所得稅結算申報期間將延長至6月底。公股銀行將持續提供輸出保險等金融支援措施，協助產業降低貿易風險。

★陽明山大火估燒32公頃 國家公園署：將依調查結果要求損害賠償

陽明山14日火災延燒超過5小時後撲滅，國家公園署說，初估燃燒面積約32公頃。（國家公園署提供）中央社記者高華謙傳真 114年4月14日

陽明山國家公園七星山小油坑區域14日發生火警，火勢延燒超過5小時後撲滅，當時國家公園署初估燃燒面積約32公頃，並初判起火原因為國科會國家實驗研究院高速網路與計算中心執行計畫設置的空氣品質感測儀器起火。國家公園署18日表示，已啟動監測確認植物等復原狀況，消防機關也正調查鑑定火災原因，調查鑑定結果判定出爐後將依法究責，並要求損害賠償及復原監測費用。

★台積電法說魏哲家稱關稅戰未影響客戶 否認與英特爾合資

台積電17日舉行線上法人說明會，預期第2季營收可望達284億至292億美元，以中間值計將季增13%。全年美元營收成長目標維持不變，將成長24%至26%。董事長魏哲家首次針對美國關稅議題發表看法，表示雖然關稅政策帶來不確定性，但目前沒看到客戶行為有任何改變。他也強調未與其他公司進行任何有關設立合資企業、技術授權或技術移轉的討論，否認與英特爾合資傳言。

★Google簽署台灣首宗地熱購電協議 加速潔淨能源發展

Google與台灣倍速羅得公司15日簽署台灣首宗企業地熱能源購電協議，將為電網增加10千瓩全天候運作的電力，協助台灣地熱市場發展。這是Google在亞太區首例，希望利用台灣豐富的地熱資源，促進全天候潔淨能源在亞太區和全世界的發展。

★蝦皮購物平台疑具中資背景 監委申請自動調查

監察委員17日表示，蝦皮購物平台疑具中資背景，已申請自動調查。據悉，蝦皮母公司冬海集團的大股東是香港騰訊，且現任董事與中共政商背景人士具高度關聯，平台疑具中資背景，且掌握國人個人資料與金流資訊，恐影響資訊安全及經濟主權。

★台灣團隊發現痠與痛不同顛覆醫學觀念 首創「痠覺」登國際期刊

在台灣，肌肉骨骼痠痛是醫療支出的第一名，但這類慢性痠痛往往難以有效被治療。為找出痠痛的真正原因，以對症下藥，中央研究院生物醫學研究所陳志成特聘研究員團隊，在國科會及中研院的支持下，發現所謂的「痠」和「痛」，其實是不同的感覺、症狀。研究團隊並以台語「痠」字的羅馬拼音為字首，首創Sngception 「痠覺」一詞，登上國際期刊。

★陳凱玲WNBA選秀出線台裔第一人 加入金州女武神亮相

WNBA金州女武神隊在選秀會挑中台裔球星陳凱玲。（圖取自instagram.com/valkyries）

首位透過選秀踏上WNBA舞台的台裔女籃球星陳凱玲（Kaitlyn Chen）16日正式在新球隊金州女武神亮相。她表示，能站上這個舞台對她意義非凡，「從小到大在最高層級賽場上，很少看見亞裔運動員的身影」，希望努力成為亞洲和台灣年輕世代學習的榜樣。