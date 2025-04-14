爭取民主逾30年 香港民主黨通過解散

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（中央社記者張謙香港14日電）有超過30年歷史的香港民主黨終於逃不出解散的命運，各黨員同意予以解散；2019年香港爆發「反送中」運動之後，港府實施國安法，泛民主黨派在空前緊張的政治氛圍下紛紛自行解散，唯獨民主黨極力支撐，試圖尋找出路。

但多年下來，民主黨仍然找不到出路，終於在今年2月宣布展開解散程序。該黨昨天召開特別會員大會，有超過100人出席（包括獲授權出席者），他們以絕大多數票通過授權中央委員會跟進解散事宜。

黨主席羅健熙在會後向媒體表示，該黨正尋找法律和會計人士協助處理清盤事宜，並說將會按照黨章規定處理黨產安排，若有剩餘黨產，將會捐給為香港努力工作的本地團體，不會捐給海外團體。

對於何時才能完成清盤工作，他表示，可能是今年內，也有可能是明年。

民主黨於1994年成立，是首個帶領港人爭取民主的大型政黨。

港人爭取民主，始於中國與英國於1982年商談香港前途問題，當時香港人心浮動，既擔心前景不明朗，也害怕失去自由和法治。這股憂慮的氛圍喚醒了部分人對民主的渴望，於是社會上出現了爭取民主的聲音。

1990年，律師李柱銘和教師司徒華（已歿）等人組成了民主同盟，帶領港人爭取民主。4年後，民主同盟與另一政治組織匯點組成民主黨。

1989年北京爆發學運及「六四」天安事件，令更多港人站出來爭取民主，從而衍生出更多的政治組織，比如社會民主連線和公民黨等，形成龐大的泛民力量，當中又以民主黨最具實力和代表性，擁有最多立法會議員和區議員。

在很長的時間裡，民主進度一直是泛民與北京之間的矛盾，而泛民為了爭取民主，不時走上街頭抗爭。

但儘管如此，民主黨與北京的關係似乎從未決裂過，彼此保持溝通，並曾就民主進度達成重要協議。不過，香港主權轉移以後，雙方的矛盾逐漸變得複雜。

與此同時，泛民新冒起的年輕力量對爭取民主的耐性愈來愈低，大批年輕人參加並主導了2014年底的「占領中環運動」，希望藉此逼使北京方面同意在2017年的行政長官選舉推行普選。

在「占中」之後，泛民陣營中的年輕力量迅速崛起，他們一改過往以民主黨為首的傳統泛民與北京溝通的立場。

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這些年輕力量在政治立場上也有別於傳統泛民，有人主張本土自決，甚至有人提倡「港獨」，比如青年新政、本土民主前線等。

本土力量的崛起，不但造成泛民內部分歧，也令香港與北京之間的矛盾更趨複雜，從原有的民主改革滲進了分離思潮。（編輯：呂佳蓉）1140414