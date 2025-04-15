新加坡5/3大選 總理黃循財首率執政黨出征考驗支持度

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（中央社記者吳昇鴻新加坡15日專電）新加坡總統尚達曼今天解散國會、2025年全國大選流程正式起跑，投票日落在5月3日。這也是總理黃循財上任以來，首次以秘書長身分帶領執政黨出征全國大選。

新加坡總理公署今天下午發布新聞資訊指出，尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）已在黃循財建議下解散國會，並將提名日訂在4月23日。投票日將在5月3日進行。

52歲的黃循財2024年從國務資政李顯龍手中，接過黨秘書長職務，標誌著人民行動黨（People's Action Party）完成第3代到第4代領導權力的交接。這是黃循財首次以秘書長身分，帶領行動黨出征全國大選。

新加坡總理黃循財。（中央社檔案照片）

人民行動黨在選舉中幾乎可預期會占優勢，如同新加坡自1965年獨立以來每場選舉的結果。不過，黨的得票率將成為評估黃循財支持度的指標。近期執政黨、在野黨等政治人物持續走訪社區和選民互動。

自2020年全國大選以來，主要反對黨之一的工人黨（Workers' Party）拓展新加坡東部勢力，前進黨（Progress Singapore Party）則布局西部等地影響力。

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今年選民人數比2020年大選增加超過10萬人，選區重新劃分後，數量從2020年的31個增至33個，包括15個單選區、8個4人集選區和10個5人集選區，國會議席總數則從93個增至97個。集選區是新加坡確保國會有少數種族代表的選舉制度。

美國總統川普（Donald Trump）日前宣布對新加坡實施10%對等關稅，對此黃循財多次表示，全球正處於一個充滿不確定性的階段，呼籲新加坡人團結應對；李顯龍昨天也提及，新加坡過去面對亞洲金融風暴、全球金融危機及疫情等挑戰，總能渡過難關，「這是因為新加坡內部團結」。（編輯：唐佩君）1140415