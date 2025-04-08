加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
3月CPI漲幅擴大達2.29% 外食費上漲3.26%
首頁 / 國際
川普關稅戰
各國因應
新聞專題
各國因應2/62
首頁 / 國際

新加坡總理：若真對等 美方不應向星國徵收關稅

2025/4/8 15:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻新加坡8日專電）美國總統川普宣布對新加坡實施10%對等關稅。新加坡總理黃循財今天表示，對此感到失望，星美有深厚友誼，這不是對朋友應有行為，若美國加徵關稅真是對等，且是為了針對與美貿易存有順差的國家，不應該向新加坡收取任何關稅。

新加坡聯合早報等媒體報導，黃循財今天在國會針對美國對貿易夥伴徵稅一事，說明政府立場。黃循財表示，對於新加坡被加徵關稅感到失望，尤其因新美兩國擁有深厚且長久友誼，這不是對朋友應有的行為；全球正處於一個充滿不確定性的階段，過去美國是全球自由貿易支柱，如今卻拋棄一手創建的體系。

黃循財在報導中說，美國政府表示全面徵收關稅是為解決美國的貿易不平衡問題，但存在貿易逆差本身並沒有錯，意味著美國消費者從世界購買的產品，比世界從美國購買的產品多，美國只著重於貨物貿易，但實際上美國與其許多服務貿易夥伴保持順差，美國向世界出口軟體服務、教育、娛樂、金融和商業服務等。

他指出，若美國加徵的關稅真是對等的，且是為了針對那些對美貿易存有順差的國家，「不應該向我國收取任何關稅」。

新加坡與美國自由貿易協定自2004年生效以來，雙邊貿易額成長，美國對新加坡貿易順差，新加坡是唯一與美國有貿易逆差的東協國家。

google news透過 Google News追蹤中央社

他表示，全球經濟體系確實需要改革，新加坡和許多其他國家都呼籲進行變革，「我們一直與理念相同的夥伴在世貿組織內合作，推動運作機制的改革」。

新加坡副總理顏金勇日前指出，新加坡將加強與東協及其他自由貿易夥伴的合作，目前已簽訂27份自貿協定，並積極參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）及太平洋聯盟等合作框架。（編輯：陳承功）1140408

#川普
#世貿組織
#國會
#黃循財
#新加坡
#東協
#美國
#對等關稅
黃循財
英相施凱爾與星國總理黃循財通話 重申貿易戰無贏家李光耀逝世10週年 總理：新加坡應團結一致共創未來
各國因應
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美國關稅罩頂 越南對話取代對抗並善用與各國FTA
24
更多編輯台推薦新聞：