0406-0412一週大事

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一週大事關注焦點：美國對等關稅暫緩／北約增烏克蘭軍援／韓國6/3總統大選／大阪世博將開幕／台股迎最大跌、漲點／台鐵票價調漲／陸配須繳附喪失原籍證明／鄭宗哲大聯盟初登場

國外新聞

★美對中累計稅率達145% 中反制稅率增至125%

白宮官員證實，對中國進口商品課徵關稅總稅率已達到145%；中國國務院關稅稅則委員會發布公告稱，自12日起，將原產於美國的所有進口商品的加徵關稅稅率，由84%提高至125%。中國國家主席習近平首度表態，打關稅戰沒有贏家，中國不畏懼任何無理打壓。

★51國北約援烏克蘭會議 新增7700億軍援破紀錄

德、英國防部長今天共同主持北約主導的烏克蘭防務小組會議，會後宣布對烏克蘭軍援再增加破紀錄的210億歐元（約新台幣7713億元），是歷來宣布加碼的最高額；美國防長赫格塞斯則透過視訊參與。

★李在明、韓東勳宣布參選 揭開韓國總統大選序幕

韓國將於6月3日舉行總統選舉，執政黨國民力量黨前代表韓東勳、最大在野黨共同民主黨代表李在明10日分別宣布參選下屆總統。蓋洛普民意測驗中心4日宣布民調結果顯示，李在明以34%支持度，成為呼聲最高的下屆總統人選，遙遙領先前勞動部長金文洙的9%和5韓東勳的5%。

★路透：英特爾執行長陳立武投資數百中企 8家與解放軍有關

路透社根據中美企業文件的分析指出，美國最大晶片製造商英特爾新任執行長陳立武控制超過40家中國企業及基金，並且透過他所管理或擁有的投資公司，持有超過600家公司少數股權，其中至少8家與中國人民解放軍有關聯。

★巴拿馬審計結果出爐 長和子公司違反合約條款

巴拿馬政府6日公布審計結果，發現長和子公司巴拿馬港口公司經營河運兩端的港口時，存在許多違反特許經營協議的行為，巴拿馬也沒有收到根據合約應得的12億美元。巴拿馬檢察總長葛梅茲在審計結果宣布後，公布將對涉嫌違反公共行政、損害國家利益的罪行展開調查，而事件與香港長和集團子公司續約有關。

★以色列新建加薩南部安全走廊 加強施壓哈瑪斯

以色列軍方宣布，軍隊已部署到加薩走廊南部新建的「莫拉格走廊」，以在戰火重燃數週後對哈瑪斯施加更多壓力。以色列總理尼坦雅胡表示該走廊將切斷以國先前下令居民撤離的南部城市拉法與加薩其他地區的聯繫。以軍發布聲明指出，第36師部隊已部署在莫拉格走廊，目前尚不清楚新走廊的具體位置。

★紐西蘭宣布重大軍事改革 增國防開支強化攻擊力

紐西蘭將增加國防開支，投入數十億美元在飛彈、網路安全和無人機等領域。法新社報導，紐西蘭總理盧克森說，現在是紐西蘭「該承擔責任的時候了」；他承諾要在未來10年內將國防支出從目前占國內生產毛額（GDP）的1%提高到2%以上。

★德國將組建大聯合政府 梅爾茨：德國正在復甦

德國國會選舉結束6週後，基督教民主聯盟、基督教社會聯盟和社會民主黨9日就經濟、移民、國防與公民津貼達成聯合執政協議。梅爾茨提出未來4年的執政原則，將加強經濟復甦並制定救濟計畫。自2028年起，企業稅將分步驟減免；電力稅也將減低至「歐洲最低水平」，此外還將降低中低收入者的所得稅。

★多明尼加夜店屋頂坍塌事故 增至218人喪命

多明尼加首都聖多明哥熱門夜店Jet Set於8日凌晨發生屋頂坍塌事故，釀成嚴重傷亡。（路透社）

多明尼加首都聖多明哥熱門夜店Jet Set於8日凌晨發生屋頂坍塌事故，釀成嚴重傷亡，救援行動負責人10日表示，死亡數已攀升至218人。當局官方聲明指出，「找到更多生還者的所有合理可能性」已不存在，因此作業重點將轉向搜尋遺體。罹難者包含歌手培瑞斯、前美國職棒大聯盟MLB球員多特爾和布朗柯。

★大阪世博「大屋根」打造世界最大木建築 蘊含福島震後復興希望

大阪世博會場的大圓屋頂迴廊周長約2公里，高度12至20公尺，下方是步道迴廊，上方有屋頂遮陽。總面積逾6萬平方公尺，3月4日獲金氏世界紀錄認證為全球最大木造建築。中央社記者楊明珠大阪攝 114年4月12日

2025年世界博覽會將於13日開展，金氏世界紀錄認證為世界最大木造建築的「大屋根」將正式亮相，象徵世博「多元而統一」的理念，下方是步道迴廊，頂上設有寬約8公尺的步道，可以一邊漫步，一邊眺望整座會場，使用的木材，蘊含福島縣林業在東日本大地震後的復興希望。

國內新聞

★美祭對等關稅 賴總統提5策略：沒有計劃採取關稅報復

總統賴清德6日透過影片向國人發表談話。（總統府提供）

因應美國對等關稅政策，總統賴清德6日透過影片向國人發表談話，他提出5項應變策略，且沒有計劃採取關稅報復。行政院經貿談判辦公室證實，台灣經貿談判團隊11日已與美國相關官員進行視訊會議，就台美對等關稅、非關稅貿易障礙以及出口管制在內等經貿議題交換意見，近期也將再協商。

★對等關稅衝擊 台股一週內迎最大跌、漲點

對等關稅風暴來襲，台股7日跌2065.87點，創下多項紀錄，包括創台股史上最大跌點和跌幅、成交值創近28個月新低、上市櫃公司跌停家數達1702家，市值單日蒸發達新台幣6.6兆元。隨著川普9日宣布，對超過75個國家暫緩高額對等關稅90天，連3日重挫的台股強力反彈，終場暴漲1608.27點，成為史上最大漲點。

★政院通過880億因應對等關稅方案 申請辦法14日公布

因應美國關稅新政，行政院會10日通過新台幣880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，包括工業部門700億元、農業部門170億元。預計透過外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼等多項措施，協助受衝擊的工業、農業及其他產業，申請辦法14日公布。財政部也研議將報稅季延長至6月底。

★台鐵票價6月23日起調漲 北高自強號994元、基隆到潮州1135元

台鐵公司代理董事長伍勝園7日上午表示，行政院已同意台鐵票價調漲案，6月23日起實施，，漲幅26.8%，5月26日起預訂4週後的車票適用新票價。據台鐵試算，票價調漲後，短程區間仍較捷運、市區公車便宜，中長程票價在遞遠遞減策略下，也較台灣高鐵及國道客運便宜。

★綠不敵藍白人數優勢 警察人事條例修法覆議闖關失敗

圖為立法院表決行政院針對警察人員人事條例修法所提覆議案，工作人員統計票數。中央社記者吳家昇攝 114年4月11日

立法院會11日記名投票表決行政院針對警察人員人事條例修法所提覆議案，藍白挾人數優勢，有62位立委「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」，「反對維持本院原決議，即贊成覆議案」為50票，因此覆議案遭否決，闖關失敗。

★陸配須繳附喪失原籍證明 陸委會：4種情況可具結

移民署8日表示，依兩岸條例規定，為免同時具有兩岸戶籍情形，已陸續通知具陸籍身分且未曾繳附喪失原籍證明者，於合理期限3個月內繳附，逾期未補者可撤銷定居許可和除戶。陸委補充經與移民署研商後，初步認定有4種情況可以具結方式替代。

★中資背景宏泰貨輪涉毀台澎海纜 中國籍船長遭起訴、7船員遣送出境

中資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪2月涉拖斷台澎第3海纜，南檢查出貨輪電子海圖有海纜位置，中國籍王姓船長卻指示下錨拖行，且未供出幕後指使，依違反電信管理法起訴，移審台南地院。另7名船員涉案證據不足不起訴，由海巡署收容，將遣送出境。

★麥當勞工讀生疑遭性侵輕生 主管罪嫌不足不起訴

麥當勞有工讀生疑遭主管性侵後輕生，警方受理報案後，去年5月移送士林地檢署偵辦。士檢今天偵查終結，認定被告罪嫌不足，處分不起訴，若告訴人不服得聲請再議。另外，少女生前曾遭詐騙、淪詐欺人頭戶部分，士林地檢署日前以少女死亡為由，已處分不起訴。

★鄭宗哲大聯盟初登場腰帶秀國旗 首安再等等

美國職棒海盜隊台灣好手鄭宗哲11日替補上場，擔任二壘手。（美聯社）

旅美好手鄭宗哲9日在美職大聯盟生涯首度登場，鄭宗哲身穿71號球衣，擔任先發游擊手、第9棒，透過轉播畫面，可明顯看到鄭宗哲的腰帶上印著國旗。11日替補上場擔任二壘手，敲出100.6英里擊球初速的強勁滾地球，但遭到對手美技沒收，本季首安尚未出爐。

★澎湖漁民撈起化石證實是遠古丹尼索瓦人 數萬年前分布台灣

國立自然科學博物館館藏的澎湖原人下顎骨化石來自台灣海峽澎湖水道，年代距今約在19至13萬或7至1萬年，經「古蛋白質序列分析」發現，該化石屬於「丹尼索瓦人男性個體」，證實丹尼索瓦人曾分布至台灣。（國立自然科學博物館提供）

國立自然科學博物館研究團隊攜手國際團隊以「古蛋白質序列分析」，發現館藏澎湖原人化石屬於丹尼索瓦人男性個體，證實古人類族群丹尼索瓦人曾分布至台灣。這個顎骨在澎湖水道的商業捕魚活動中被撈上來。這個化石最後出現在台灣的古董商店，2008年被買下，之後捐給一座台灣的博物館。