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巴拿馬運河港口特許長和經營續約調查 官方稱涉損國家利益

2025/4/9 10:23（4/9 10:49 更新）
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圖為一艘貨船駛入巴拿馬運河的閘門。（路透社）
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（中央社台北9日電）綜合巴拿馬媒體「新聞報」（LA PRENSA）及路透社今天報導，巴拿馬當局8日表示，正在對涉嫌違反公共行政、損害國家利益的罪行展開調查，而事件與香港長和集團子公司巴拿馬港口公司（Panama Ports Company）續約有關。

路透社今天報導，巴拿馬檢察總長葛梅茲（Luis Carlos Gomez）在巴拿馬當局公布相關審計結果後，公布此項調查。

正在巴拿馬訪問的美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天表示，巴拿馬運河現在面臨新的威脅，而美國不會允許中國危及這條跨洋水道。

赫格塞斯表示，巴拿馬運河不是中國建造，不是中國在操作，中國也無法把這條運河當作武器，美國絕不會允許共產中國，或其他任何國家危及運河的運作與完整性；而巴拿馬運河是主權和西半球合作的象徵，不是討價還價的籌碼。

中國駐巴拿馬大使館微信公眾號今天發文，指赫格塞斯訪問巴拿馬期間就中國和中巴關係說三道四。中國從未參與巴拿馬運河管理和經營，也從未干涉運河事務。中方始終尊重巴拿馬對運河的主權，承認運河是永久中立的國際通行水道。中方有關立場已在兩國元首互訪的正式文件中寫明。

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中國駐巴拿馬大使又指，美方罔顧事實炒作「中國威脅論」，試圖破壞中巴合作，完全是出於其自身地緣政治目的，暴露出其霸權嘴臉。

巴拿馬政府昨天公布審計結果，發現長和子公司巴拿馬港口公司（Panama Ports Company）經營河運兩端的港口時，存在許多違反特許經營協議的行為，巴拿馬也沒有收到根據合約應得的12億美元。（編輯：陳鎧妤）1140409

#中國
#巴拿馬運河
#赫格塞斯
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