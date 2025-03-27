不滿長和賣港口 北京據報要求國企暫停新合作

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（中央社台北27日電）中國據報要求國有企業暫緩與香港首富李嘉誠及其家族有關聯的企業展開任何新的合作。這項指令根據中國高層官員上週的要求而向國有企業發出，而現有合作關係不會受到影響。

綜合路透社、香港明報網今天的報導，根據該指示，中國國有企業不會立即獲得與李嘉誠相關的商業活動批准，監管機構也正審查李嘉誠家族在中國和海外的投資，以便更好地了解李嘉誠家族商業活動範圍。

報導說，暫停新交易的命令並不一定意味北京將禁止國有企業和與李嘉誠有關的企業合作，但李嘉誠的壓力確實加大了，這讓長和陷入中美緊張局勢。

長和是李嘉誠家族控制的公司，本月初公布與美國貝萊德（BlackRock）為首的財團達成原則性協定，計畫向該財團出售旗下和記港口集團80%的資產，轉讓持有和營運的海外43個港口及配套物流網絡。這些港口分布於23個國家，包括巴拿馬運河兩端的港口。

報導說，停止與中國國有企業展開新業務對長和的影響可能很有限。長和在開曼群島註冊的企業集團僅12%收入來自香港和中國大陸，集團業務主要遍布歐洲（特別是英國）、北美和澳洲，涉及零售、電信、港口和公用事業等行業，很少涉及中國國有企業。

李嘉誠的私人投資部門維港投資也將計畫重點放在海外。據維港投資網站，所投資企業80%以上位於歐洲國家、美國、加拿大、澳洲和紐西蘭。

儘管如此，若按面積計算，長實（由李嘉誠長子李澤鉅負責）長期租賃投資物業組合的1/5位於中國大陸，而該集團用於開發待售房地產項目的土地儲備大部分位於中國。

李嘉誠次子李澤楷的公司盈科拓展集團也與中國有業務往來。公司保險部門富衛集團在先前財務文件表達了進軍中國大陸的雄心，而這可能需要與中國公司建立合作夥伴關係。

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報導說，李澤楷日前受邀參加在北京舉行的中國發展高層論壇2025年年會前，中國就已下令暫停與李嘉誠相關公司進行新一輪談判，這代表李澤楷並未被北京列入黑名單。

報導引述消息說，至於巴拿馬港口交易，「盡職調查、稅務、會計和其他交易團隊的最終確定工作仍在繼續，各方仍計畫在4月2日之前按計畫簽署協議」。（編輯：周慧盈/廖文綺）1140327