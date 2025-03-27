港媒：長和與北京已就港口交易進行溝通

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（中央社記者張謙香港27日電）據報導，除港府外，香港長江和記實業有限公司已就出售海外港口交易與北京方面進行溝通。

香港經濟日報今天在報導中表示，長和在決定出售港口之前，並無與北京商討，引起北京震怒，但雙方現時已有溝通，並嘗試尋找折衷的處理方法。

報導又引述多位政商界人士說，近日種種跡象顯示，北京方面希望在這個問題上留有一定空間，讓雙方溝通及尋找處理方法。

政商界同時注意到，中國官方機構至今未就此事正式發聲批評；「具份量」的評論員，比如「人民日報」海外版的時政評論欄目「俠客島」，或港澳辦署名評論「港澳平」等，也暫未見出手。

此外，南華早報今天報導，長和與港府正討論這次出售港口事宜，以尋求解決問題的出路。

長和是香港首富李嘉誠家族控制的公司，公司於3月4日公布與美國貝萊德牽頭的財團達成原則性協定，計畫向該財團出售旗下和記港口集團80%的資產，轉讓持有和營運的海外43個港口及配套物流網絡，這些港口分布於23個國家，包括巴拿馬運河兩端的港口。

這項交易預定於4月2日簽定最終協議。

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自從長和公開這項交易後，北京方面明顯十分不滿，中共中央港澳工作辦公室及國務院港澳事務辦公室的官網曾轉載香港大公報文章，內容既批評美國脅逼長和賣港口資產，又指責長和「唯利是圖、見利忘義，漠視國家利益、民族大義」，言辭頗為激烈。

外界相信，李嘉誠家族已因這次出售決定面對龐大壓力。（編輯：廖文綺）1140327