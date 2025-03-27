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南華早報：長和與港府討論解決出售港口問題

2025/3/27 11:16（3/27 11:34 更新）
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香港首富李嘉誠（圖）家族控制的長江和記實業有限公司向美國財團出售海外港口的決定引起北京不滿，長和與香港政府據報正針對此事討論「合理的解決辦法」。（中央社檔案照片）
香港首富李嘉誠（圖）家族控制的長江和記實業有限公司向美國財團出售海外港口的決定引起北京不滿，長和與香港政府據報正針對此事討論「合理的解決辦法」。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張謙香港27日電）香港長江和記實業有限公司向美國財團等出售海外港口的決定引起北京方面不滿，據報導，長和與香港政府正就此事討論「合理的解決辦法」。

南華早報今天在報導中引述消息指出，長和於3月4日突然宣布出售決定後，港府就立即接觸長和。

報導引述政府消息說，「雙方自此一直保持接觸，試圖尋找合理的解決辦法」。

報導也引述其他消息表示，解決問題的方案有限，因為長和退出交易的代價很高昂，並會帶來嚴重政治後果；但若繼續出售，將對公司和國家（中國）造成傷害。

長和是香港首富李嘉誠家族控制的公司，本月初公布與美國貝萊德牽頭的財團達成原則性協定，計畫向該財團出售旗下和記港口集團80%的資產，轉讓持有和營運的海外43個港口及配套物流網絡，這些港口分布於23個國家，包括巴拿馬運河兩端的港口。

長和預定於4月2日簽定最終出售協議。

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長和公布上述決定後，香港親北京的大公報日來持續刊文加以批評，其中兩篇更為中共中央港澳工作辦公室及國務院港澳事務辦公室的官網轉載，內文既批美國，又指責長和「唯利是圖、見利忘義，漠視國家利益、民族大義」，措詞頗為激烈。

這也是北京中央歷來首次以這種間接方式批評李嘉誠家族，而外界相信，李嘉誠家族已因這次出售決定面對頗大壓力。（編輯：周慧盈）1140327

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大公報評長和售港口：錯誤道路若越走越遠 後果嚴重港口出售敏感時刻 李嘉誠次子北京出席中國官方論壇
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