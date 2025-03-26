大公報評長和售港口：錯誤道路若越走越遠 後果嚴重

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（中央社記者張謙香港26日電）香港親北京的大公報今天再度刊文評論長江和記實業向美國等財團出售海外港口事宜，聲稱長和「若堅持在錯誤道路上越走越遠」，後果將十分嚴重。

該報刊登的「來論」文章表示，長和計畫出售巴拿馬運河港口等資產，引起海內外強烈質疑，但消息公布近1個月後，各界並沒有看到相關企業果斷停止交割，反而看到「陰陽」兩面的操作：一方面拒絕作出任何正面回應，另一方面又在媒體上「請槍」，散布各種混淆視聽，甚至別有用心的論調。

文章聲稱：「一時的天真糊塗尚可諒解，若是堅持在錯誤道路上越走越遠，後果將十分嚴重」。

文章表示，長和出售港口事件，一不是普通的商業行為，二涉及「大是大非的原則問題」，而當前出現的各種質疑甚至批評，更多的是從國家、香港乃至長和本身的利益出發，提出的善意忠告，絕非一些人口中所謂的「文革式批鬥」，更非針對某個企業的打壓，不應轉移視線、混淆視聽。

文章指出，企業逐利無可厚非，不過大企業既要算自己的交易帳，也要算好長遠帳，更要算好國家發展的大帳；美國全方位針對中國，絕非一時一地之策，關鍵防線一旦失守，後患無窮。

文章最後表示，「希望相關企業切勿作出錯誤的判斷，不要一錯再錯！」。

長和是香港首富李嘉誠家族控制的公司，公司早前公布與美國貝萊德（BlackRock）為首的財團達成原則性協定，計畫向該財團出售旗下和記港口集團80%的資產，轉讓持有及營運的海外43個港口及配套物流網路，這些港口分布於23個國家，包括巴拿馬運河兩端的港口。

長和公布上述決定後，大公報連日持續刊文，最早兩篇更為中共中央港澳工作辦公室及國務院港澳事務辦公室的官網轉載，內文既批評美國，又指責長和「唯利是圖、見利忘義，漠視國家利益、民族大義」，言辭頗為激烈。

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這也是北京中央歷來首次以這種間接方式批評李嘉誠家族。

儘管長和面對北京方面的壓力，但外電最新報導，長和仍然依照計畫處理出售港口等資產。（編輯：邱國強）1140326