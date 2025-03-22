維護運河區域安全 美國將與巴拿馬聯合軍演

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李登文瓜地馬拉市21日專電）為了進一步強化和巴拿馬的軍事合作，美軍將派出直升機以及運輸機，與巴拿馬安全部（Ministerio de Seguridad）合作，在3月底至4月中旬，進行聯合軍事演習。

美國南方司令部（U.S. Southern Command，SOUTHCOM）表示，隸屬於該單位的3架UH-60黑鷹（Black Hawk）直升機、1架HH-60醫療後送型黑鷹直升機，還有2架C-17「全球霸王」（Globemaster）運輸機，將載運軍用物資和人員設備前往巴拿馬，和巴拿馬軍方進行聯合軍事演習。

其中，黑鷹直升機將運輸人員、建築材料、醫療用品和發電機等設備至偏遠地區，以及國家海軍航空部隊（Senan）的哨所，並且支援由巴拿馬衛生部協調的巡迴醫療計畫。

巴拿馬媒體「新聞報」（LA PRENSA）日前披露，美國南方特種作戰司令部（Special Operations Command South，SOCSOUTH）已經與巴拿馬安全部簽署協議，由美軍精銳第7特種作戰群（7th Special Forces Group）特戰人員，協訓巴拿馬多個專責邊境安全以及反恐單位的軍事人員，強化美國和巴拿馬軍隊共同打擊跨國犯罪組織，以及維護巴拿馬運河區域安全的協同作戰能力。

「新聞報」報導，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）預計4月訪問巴拿馬，並且與巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）討論運河區域安全議題，以及擴大兩國軍事合作，訪問期間也正值美國巴拿馬進行聯合軍演。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除了巴拿馬外，美國南方司令部也持續公開資訊，顯示加強和其他中美洲國家，例如瓜地馬拉，宏都拉斯以及薩爾瓦多的軍事聯合訓練，並且針對加勒比海地區國家提供更多醫療援助，鞏固美國和中美洲及加勒比海國家的安全夥伴關係。

不只是軍事上的合作，巴拿馬國家海軍航空部隊（Senan）也特別公布，上星期和美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）聯手打擊販毒組織，並且將24名被扣留的不同國籍毒販，移交至美國海岸防衛隊艦艇「史東號」（USCGC STONE），繼續合作打擊販毒和跨國犯罪組織。（編輯：陳慧萍）1140322