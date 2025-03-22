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川普：美將生產新一代戰機F-47 配最先進匿蹤技術

2025/3/22 02:37（3/22 13:23 更新）
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美國總統川普（左）21日在國防部長赫格塞斯（右）及其他軍方將領陪同下，在白宮橢圓形辦公室宣布空軍將授予波音公司合約打造下一代戰機F-47。（美聯社）
美國總統川普（左）21日在國防部長赫格塞斯（右）及其他軍方將領陪同下，在白宮橢圓形辦公室宣布空軍將授予波音公司合約打造下一代戰機F-47。（美聯社）
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（中央社記者侯姿瑩華盛頓21日專電）美國總統川普今天宣布，美國空軍將授予波音公司合約打造下一代戰機F-47，這將是全球第一款第6代戰鬥機，將配備最先進的匿蹤技術，並成為「最先進、最強大、最具殺傷力的飛機」，確保美國在空中維持主導地位。

川普（Donald Trump）今天在國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及其他軍方將領陪同下，在白宮橢圓形辦公室宣布這項計畫。他說，F-47是一款前所未見的戰機，在速度、機動性及載荷能力方面，遠勝過其他戰機。

川普表示，這項計畫已進行一段時間，經過美國頂尖航空公司競爭後，美國空軍將授予波音公司下一代空中優勢計畫的合約。在他任內，將陸續建造一支全新的F-47機隊，「在未來幾年內，就會準備就緒」，確保美國在空中保持主導地位。

他說，「F-47將成為最先進、最強大、最具殺傷力的飛機」。實驗版飛機已秘密試飛近5年，「我們有信心，其性能遠超過其他國家現有戰機」。

川普指出，F-47配備最先進的匿蹤技術，幾乎無法被偵測到，「美國的敵人將不會看到它的到來，希望我們不需要用它來對抗敵人，但我們必須擁有它。若真的發生衝突，敵人根本不會知道是被什麼擊中」。

他說，美國政府已下了大量訂單，但無法透露價格，因為這可能會洩漏部分技術細節，但強調，這份合約代表美國在國防工業的歷史性投資。

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赫格塞斯表示，美國已擁有F-15、F-16、F-18、F-22、F-35等戰機，「現在我們有F-47」，這向美國盟友釋出直接且明確的訊息，「我們不會離開」，也向敵人表明，在未來好幾年，美國有能力毫無阻礙地在全球投射力量。

此外，川普還透露，美國盟友持續表達希望購買F-47；對某些盟友，美國可能會出售弱化的版本，大約降低10%的性能，「這是合理的，因為也許有一天他們不是盟友了」。（編輯：徐睿承）1140322

#川普
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