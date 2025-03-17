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川普稱無意豁免鋼鋁關稅 汽車、對等關稅4/2齊上路

2025/3/17 16:07（3/17 16:32 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國總統川普表示，他無意在課徵鋼鋁關稅方面予以豁免，並稱將於4月2日起實施對等關稅及汽車關稅。

路透社報導，川普（Donald Trump）上月對進口鋼鋁產品全面徵收25%關稅，沒有予以豁免或例外，此舉旨在協助美國本土產業，但同時也加劇貿易戰。

法新社報導，川普在空軍一號（Air Force One）上告訴記者，他未計劃對鋼鋁關稅做出例外規定，「我不打算這麼做」。

他反而強調自己最快將於4月2日實施對等關稅的承諾，以糾正華府視為不公平的貿易行為。這使更多產品及美國貿易夥伴成為特定目標的可能性升高。

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川普還談到，汽車關稅也會與對等關稅同日實施。

川普說：「4月2日將是我們國家的解放日。數以十億計美元已流入我們國家，4月2日起更會有大筆金錢進入。」（譯者：洪培英/核稿：洪啓原）1140317

#川普
#汽車
#貿易戰
#川普關稅
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