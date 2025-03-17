波蘭前外長：動盪時代來臨 須做好準備建立韌性

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（中央社記者楊堯茹台北17日電）玉山論壇今天登場，外交部長林佳龍主持晚宴時表示，台灣是印太區域民主燈塔；波蘭前外長芙緹嘉則說，如今是動盪時代，必須對所有擔憂做好準備並建立韌性。

第8屆玉山論壇於今、明天連兩日登場，以「新南向+：台灣、印太與新世界」為主題，有來自13國政要、產業界領袖以及專家學者出席。外交部長林佳龍主持晚宴，波蘭前外長芙緹嘉（Anna Fotyga）發表專題演說。

芙緹嘉於演講中指出，如今是動盪時代，俄羅斯和中共去年海上演習展示軍事能力，挑戰全球自由航行權，波羅的海、地中海甚至接近俄羅斯空軍基地，這讓理念相近國強化對邪惡同盟的應對變得困難，「必須對所有擔憂做好準備」。

芙緹嘉舉例說，有些盟友的行為令人難以理解，但巴拿馬運河對區域安全至關重要，進犯行為若成功，後果將難以想像，且美國海軍若無法及時趕到巴拿馬運河，將招致更多進犯。

芙緹嘉提及，她曾致力推動北約接受烏克蘭入會未果，這也不是因為美國所為，此後多人就被蒙蔽，但仍要一起做好準備、相信未來以及建立韌性，因此才樂見玉山論壇的討論。

芙緹嘉表示，台灣人的特質猶如玉山，堅定且堅韌，勇敢而強健；她也回憶與台灣的連結始於孩提時期，親人常分享到遙遠小島推廣公共衛生。

林佳龍則於致詞時表示，台灣是印太區域民主燈塔，也是全球一股良善力量，相信團結能夠提升對混合挑戰的韌性、捍衛共享價值與利益，以及讓民主生活方式得以維持。

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林佳龍強調，世界近年遭逢劇烈變化，造成全球供應鏈重組，地緣政治挑戰讓人意識到民主和法治規則的脆弱。不過台灣已快速站穩腳步，在總統賴清德智慧國家2.0政策下，外交部推展總合外交，並以同盟外交、經貿外交以及價值外交為三大支柱。

林佳龍說，能驕傲地說台灣科技產業值得信賴絕非巧合，台灣過去數十年來已獲得自由民主夥伴的信任，台灣將持續與夥伴合作，讓世界持續依賴台灣並穩固非紅供應鏈，而台灣也需要民主夥伴，合作推動數位網絡、乾淨數位解方以及數位團結。（編輯：林興盟）1140317