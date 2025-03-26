長和賣巴拿馬港口 彭博︰續拚4月2日簽最終協議

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（中央社香港26日綜合外電報導）彭博引述知情人士的話報導，香港長江和記實業（長和）出售2個巴拿馬運河港口給美國貝萊德為首之財團的計畫仍如期進行中，顯示協商工作並未因為中國不滿這起交易而中斷。

要求匿名的消息人士說，相關各方目前正在針對盡職調查（Due Diligence）、稅務、會計等交易條款敲定最後細節，並仍計劃於先前排定的4月2日之前簽署協議。

他們表示，長和出售包括巴拿馬運河2港口和其他41座港口的交易持續進行中，一旦成交，長和將可獲得190億美元（約新台幣6286億元）現金收入。

根據證交所的文件內容，長和與貝萊德（BlackRock Inc.）為首財團有145天的獨家磋商期。消息人士說，這導致諸如中國國有企業等其他潛在競標者沒有太多參與談判的空間。

貝萊德發言人婉拒置評；長和未回覆置評請求。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）本月稍早報導，知情人士表示，中國國家主席習近平對長和出售巴拿馬運河港口給貝萊德為首的財團感到憤怒，原因之一是長和未事先徵求北京方面的批准。習近平的領導團隊原計劃將巴拿馬港口問題作為與川普政府談判的籌碼，結果卻被打了一個措手不及。

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美國總統川普在重返白宮之初就呼籲美國要重新掌控巴拿馬運河，報導指出，川普將這筆交易譽為「在美國後院挫敗了中國利益」，使巴拿馬成為美中全球影響力競爭的象徵符號。

報導說，「習近平的不滿表明，他也認為這條運河意義重大，而且他不喜歡被描繪成輸家」。中共中央港澳辦及國務院港澳辦13日轉載了大公報的評論文章，文章中將這筆交易描述為「背叛和出賣全體中國人」，反映了北京的官方立場。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1140326