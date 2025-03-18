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出售港口爭議中 香港長和長實集團不開業績記者會

2025/3/18 16:10
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（中央社台北18日電）香港長江和記實業（長和）及長江實業集團（長實）20日將舉行董事會，不過兩家公司今年都不會舉行業績記者會，也不會另外舉行分析師會議。近日長和集團因出售海外港口業務，連遭中國官方批評。

綜合明報及香港01等港媒今天報導，長和及長實將於20日舉行董事會，就截至2024年全年度業績及配發期末股息進行審議。長和及長實表示，今年不會舉行業績相關記者會，也不會另外舉行分析師會議。

報導指出，長實近年來均有舉行全年線上業績記者會，讓財經媒體在線上提問；但長和近年都未舉行業績記者會，以致長久以來媒體均會在長實記者會上，一併就長和系各公司的業務問題作出提問。

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自美國總統川普（Donald Trump）表明要收回巴拿馬運河，又指中國正在營運巴拿馬運河後，經營運河兩端港口的長和集團陷入美中政治角力中。4日長和公布與美國貝萊德（BlackRock）為首的財團達成原則性協議，出售分布在23個國家的43座港口等。

此後，港澳辦轉載香港大公報的評論文章，批評長和出售海外港口業務一事。今天有外媒報導，中國多個政府部門接獲國家高層領導人的指示，開始調查長和出售海外港口業務的交易，有無涉及潛在的安全漏洞或反壟斷違規行為。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1140318

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