彭博：中國監管機構接國家高層指示 查長和賣港口

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（中央社台北18日電）香港首富李嘉誠旗下長和集團出售海外港口一事再掀起風波，彭博今天報導，中國多個政府部門接獲國家高層領導人的指示，開始調查長和出售海外港口業務的交易有沒有涉及潛在的安全漏洞或反壟斷違規行為。

彭博（Bloomberg）今天報導，據知情人士表示，中國多個政府部門已經開始調查長和集團出售海外港口的交易，有跡象顯示北京對於長和在美國施壓下剝離其巴拿馬業務感到不滿。

知情人士表示，包括國家市場監督管理總局在內的多個中國機構，已接獲國家高層領導人的指示，研究該交易是否存在任何潛在的安全漏洞或反壟斷違規行為。

報導表示，因為長和出售的港口均不在中國大陸或香港境內，目前尚不清楚中國政府可以採取什麼手段來阻止此宗交易。

報導表示，北京對此宗交易進行調查並不一定意味著隨後會採取任何行動，不管是在中國還是其他地方，這種規模的交易通常都會引發監管機構關注。

對彭博的置評請求，貝萊德對事件拒絕置評，長和沒有回覆，中國國家市場監管總局和國務院港澳辦沒有立即回覆。

美國總統川普（Donald Trump）多次表明要收回巴拿馬運河，更指中國正營運巴拿馬運河。

長和集團4日公布，與美國貝萊德為首的財團達成原則性的協議，出售分布在23個國家的43座港口等，其中包括巴拿馬運河兩端的港口，長和可獲得190億美元（約新台幣6235億）現金收入。

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長和出售海外港口被認為可能會破壞中國「一帶一路」計畫，並打擊中國的海運和造船業。若美國奪取有關海外港口的控制權，可能會大幅提高對中國船隻的稅收。

不過，長和與李嘉誠另一旗艦公司長實，都是在開曼群島（Cayman Islands）註冊，長和大部分的資產及收入都來自海外，彭博此前的報導形容，長和賣海外港口的交易不太可能需要北京同意。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1140318