加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普與美防長承諾 國防預算將首次達1兆美元
首頁 / 國際
巴拿馬運河
新聞專題
巴拿馬運河1/32
首頁 / 國際

美防長：美國不允許中國危及巴拿馬運河運作

2025/4/9 08:10（4/9 08:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為美國國防部長赫格塞斯。（中央社檔案照片）
圖為美國國防部長赫格塞斯。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李登文瓜地馬拉市8日專電）美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天在巴拿馬公開強調，巴拿馬運河現在面臨新的威脅，而美國不會允許中國危及這條跨洋水道。

正在巴拿馬訪問的赫格塞斯表示，巴拿馬運河不是中國建造，不是中國在操作，中國也無法把這條運河當作武器，美國絕不會允許共產中國，或其他任何國家危及運河的運作與完整性；而巴拿馬運河是主權和西半球合作的象徵，不是討價還價的籌碼。

巴拿馬媒體「新聞報」（LA PRENSA）分析，赫格塞斯此行就是傳遞「強烈的政治訊息」。赫格塞斯在巴拿馬的首個公開行程，是前往羅德曼（Rodman）軍事基地，該基地曾是美國在管理巴拿馬運河期間的戰略要地。同時，他也造訪美國在20世紀初興建的米拉弗洛雷斯閘門（Miraflores Locks），而非由巴拿馬在運河主權轉移後，開發與管理的科科利第三閘門（Cocoli Locks）。

赫格塞斯今天稍早前往巴拿馬總統府，與總統穆里諾（Jose Raul Mulino）會談。他肯定穆里諾總統決定退出中國「一帶一路」倡議的決定，因為這清楚地表明了「巴拿馬政府深刻了解中國帶來的風險和威脅」。而美國將和巴拿馬攜手合作，確保運河安全和對所有國家開放。

美國南方司令部（U.S. Southern Command, SOUTHCOM）目前正在與巴拿馬安全部（Ministerio de Seguridad）進行聯合軍事演習，赫格塞斯對此表示，美國與巴拿馬過去幾週內，在防衛與安全領域的合作，比過去幾十年都還要來得多，兩國也計畫明年再度舉行聯合軍事演習。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，赫格塞斯也參加國家海軍航空部隊（Senan）第三碼頭的啟用儀式，赫格塞斯說，美國陸軍工兵團提供超過500萬美金（約新台幣1億6550萬元）的援助修復該碼頭，不只進一步提升運河太平洋端的海上安全，更是美國和巴拿馬共同致力保障運河安全的具體象徵。

「新聞報」特別觀察，赫格塞斯此行穿著正式西裝，腰上繫著美國國旗圖案裝飾的皮帶，還有西裝胸前的「口袋巾」也是星條旗藍白紅三色，這些細節不僅醒目吸引外界注意，更凸顯了赫格塞斯訪問行程的政治意涵。（編輯：田瑞華）1140409

（中央社製圖）
（中央社製圖）
延伸閱讀
運河控制權爭奪戰中 美防長到訪將晤巴拿馬總統川普揚言奪運河 巴拿馬外長：仍盼與美維持互重星島日報：香港長和暫緩出售海外港口計畫不滿長和賣港口 北京據報要求國企暫停新合作
赫格塞斯
川普與美防長承諾 國防預算將首次達1兆美元北約秘書長訪日 對共軍在台灣周邊演習感到憂心
穆里諾
香港長江和記不敵美國強力施壓 退出巴拿馬運河港口營運移民遭美驅逐後落腳巴拿馬叢林 律師稱無法聯繫
巴拿馬運河
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
運河控制權爭奪戰中 美防長到訪將晤巴拿馬總統
24
更多編輯台推薦新聞：