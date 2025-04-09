美防長：美國不允許中國危及巴拿馬運河運作

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市8日專電）美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天在巴拿馬公開強調，巴拿馬運河現在面臨新的威脅，而美國不會允許中國危及這條跨洋水道。

正在巴拿馬訪問的赫格塞斯表示，巴拿馬運河不是中國建造，不是中國在操作，中國也無法把這條運河當作武器，美國絕不會允許共產中國，或其他任何國家危及運河的運作與完整性；而巴拿馬運河是主權和西半球合作的象徵，不是討價還價的籌碼。

巴拿馬媒體「新聞報」（LA PRENSA）分析，赫格塞斯此行就是傳遞「強烈的政治訊息」。赫格塞斯在巴拿馬的首個公開行程，是前往羅德曼（Rodman）軍事基地，該基地曾是美國在管理巴拿馬運河期間的戰略要地。同時，他也造訪美國在20世紀初興建的米拉弗洛雷斯閘門（Miraflores Locks），而非由巴拿馬在運河主權轉移後，開發與管理的科科利第三閘門（Cocoli Locks）。

赫格塞斯今天稍早前往巴拿馬總統府，與總統穆里諾（Jose Raul Mulino）會談。他肯定穆里諾總統決定退出中國「一帶一路」倡議的決定，因為這清楚地表明了「巴拿馬政府深刻了解中國帶來的風險和威脅」。而美國將和巴拿馬攜手合作，確保運河安全和對所有國家開放。

美國南方司令部（U.S. Southern Command, SOUTHCOM）目前正在與巴拿馬安全部（Ministerio de Seguridad）進行聯合軍事演習，赫格塞斯對此表示，美國與巴拿馬過去幾週內，在防衛與安全領域的合作，比過去幾十年都還要來得多，兩國也計畫明年再度舉行聯合軍事演習。

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此外，赫格塞斯也參加國家海軍航空部隊（Senan）第三碼頭的啟用儀式，赫格塞斯說，美國陸軍工兵團提供超過500萬美金（約新台幣1億6550萬元）的援助修復該碼頭，不只進一步提升運河太平洋端的海上安全，更是美國和巴拿馬共同致力保障運河安全的具體象徵。

「新聞報」特別觀察，赫格塞斯此行穿著正式西裝，腰上繫著美國國旗圖案裝飾的皮帶，還有西裝胸前的「口袋巾」也是星條旗藍白紅三色，這些細節不僅醒目吸引外界注意，更凸顯了赫格塞斯訪問行程的政治意涵。（編輯：田瑞華）1140409