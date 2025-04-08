運河控制權爭奪戰中 美防長到訪將晤巴拿馬總統

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（中央社巴拿馬市7日綜合外電報導）巴拿馬今天公布審計結果顯示，管理巴拿馬運河兩端港口的香港長江和記實業子公司違反合約條款。此外，美國國防部長赫格塞斯今晚抵達巴拿馬，將會晤總統穆里諾並參訪運河。

法新社報導，審計結果發現，長江和記實業（長和）子公司經營這兩個港口時，存在許多違反特許經營協議的行為，巴拿馬也沒有收到根據合約應得的12億美元。

巴拿馬審計長佛羅雷斯（Anel Flores）說，這家子公司名為「巴拿馬港口公司」（Panama Ports Company），獲得許多免稅優惠，在先前的審計中也有違規行為；先前審計目的是檢討是否延長最早於1997年授予的特許權。

佛羅雷斯告訴記者，「這問題非常敏感」，他近日將為未收到的特許權費向檢方申訴。

審計結果在赫格塞斯（Pete Hegseth）到訪巴拿馬數小時前公布。美國總統川普向巴拿馬施加龐大壓力，要削弱中國對於巴拿馬運河的影響力。美方曾表示，由香港企業經營運河兩端的港口，對美國和整體區域的安全構成威脅。

巴拿馬運河由美國興建，連結大西洋和太平洋，全球航運的5%通過這條水道。

赫格塞斯明天將會晤巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）並參訪於1914年通航的巴拿馬運河。

他也將參加一場邀集中美洲官員的安全會議。

佛羅雷斯否認今天宣布「巴拿馬港口公司」未遵守特許權合約一事與赫格塞斯到訪有關，「這是巴拿馬的自主行動」。

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但一些分析師曾認為，這次審計實際上目的是揪出違規行為，好讓巴拿馬剝奪這家中國企業的合約，以迎合川普政府。

國際關係教授塔比亞（Euclides Tapia）告訴法新社：「沒人會因為這次審計揭露疑似違規行為而感到意外，因為這麼做的目的是為了擁有足夠強的法律依據來取消特許經營權。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1140408