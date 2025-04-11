中資背景宏泰貨輪涉毀台澎海纜 中國籍船長未供出幕後指使

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（中央社記者張榮祥台南11日電）中資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪2月涉拖斷台澎第3海纜，南檢查出貨輪電子海圖有海纜位置，中國籍王姓船長卻指示下錨拖行，且未供出幕後指使，今天依違反電信管理法起訴。

台南地檢署今天指出，「宏泰58」貨輪載有王姓船長、及秦姓、劉姓、張姓、黃姓、姜姓、張姓、駱姓等7名中國籍船員，貨輪電子海圖標示台灣海底電纜位置，其中台南市北門區外海5浬處海底設有台澎第3海纜纜線，作為連接台灣本島和澎湖的電話、網路寬頻通信使用，也是政府公告禁錨區，船隻不得下錨。

王姓船長基於毀壞海纜不確定故意，今年2月22日晚上10時許至25日凌晨3時許，在台南市北門區西方5浬附近指示船員將錨爪釋放下水拖行，並駕船在台澎第3海纜上方以Z字型徘徊，利用錨爪勾斷海纜。

海巡署獲報「宏泰58」貨輪於警戒區徘徊，25日凌晨2時30分驅離，當天凌晨3時24分接獲中華電信通知台澎第3海纜斷纜無訊號，隨即攔停「宏泰58」貨輪，帶回台南安平商港調查，再送辦船上8人。

王姓船長事後否認犯行，南檢訊後向台南地方法院聲請羈押禁見獲准，其他7名船員限制住居及出境、出海，且施以科技設備監控。

南檢今天偵結全案，依違反電信管理法起訴王姓船長，移審台南地院；另7名船員涉案證據不足不起訴，由海巡署收容，將遣送出境。

南檢表示，王姓船長在台無固定居所，且自陳曾持用假證件進入基隆港紀錄，有逃亡可能，犯後態度不佳，始終否認犯行，且未供出幕後指使船東身分，仍有勾串之虞，建請台南地院繼續羈押，處以適當之刑。

電信管理法第72條規定，以竊取、毀壞或其他非法方法危害海纜登陸站、機房或與其連接之纜線、國際交換機房或衛星通信中心之功能正常運作者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。

意圖危害國家安全或社會安定，而犯前項罪者，處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。

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前2項情形致釀成災害者，加重其刑至1/2；因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科1億元以下罰金。致重傷者，處5年以上、12年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。

因過失毀壞或以其他非法方法危害海纜登陸站、機房或與其連接之纜線、國際交換機房或衛星通信中心之功能正常運作者，處6月以下有期徒刑、拘役或科200萬元以下罰金。（編輯：陳政偉）1140411

台灣國內海纜示意圖。（中央社製圖）