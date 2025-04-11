加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大阪世博13日開展門票交通攻略一次看 巨型鋼彈現身、場內無現金交易
首頁 / 社會
海底電纜遭破壞
新聞專題
海底電纜遭破壞1/50
首頁 / 社會

中資背景宏泰貨輪涉毀台澎海纜 中國籍船長未供出幕後指使

2025/4/11 11:41（4/11 12:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中資背景權宜輪的多哥籍貨輪「宏泰」涉拖斷台澎第3海纜，海巡署25日派員將貨輪押返台南安平港並進行岸際登檢。（海巡署提供）
中資背景權宜輪的多哥籍貨輪「宏泰」涉拖斷台澎第3海纜，海巡署25日派員將貨輪押返台南安平港並進行岸際登檢。（海巡署提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南11日電）中資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪2月涉拖斷台澎第3海纜，南檢查出貨輪電子海圖有海纜位置，中國籍王姓船長卻指示下錨拖行，且未供出幕後指使，今天依違反電信管理法起訴。

台南地檢署今天指出，「宏泰58」貨輪載有王姓船長、及秦姓、劉姓、張姓、黃姓、姜姓、張姓、駱姓等7名中國籍船員，貨輪電子海圖標示台灣海底電纜位置，其中台南市北門區外海5浬處海底設有台澎第3海纜纜線，作為連接台灣本島和澎湖的電話、網路寬頻通信使用，也是政府公告禁錨區，船隻不得下錨。

王姓船長基於毀壞海纜不確定故意，今年2月22日晚上10時許至25日凌晨3時許，在台南市北門區西方5浬附近指示船員將錨爪釋放下水拖行，並駕船在台澎第3海纜上方以Z字型徘徊，利用錨爪勾斷海纜。

海巡署獲報「宏泰58」貨輪於警戒區徘徊，25日凌晨2時30分驅離，當天凌晨3時24分接獲中華電信通知台澎第3海纜斷纜無訊號，隨即攔停「宏泰58」貨輪，帶回台南安平商港調查，再送辦船上8人。

王姓船長事後否認犯行，南檢訊後向台南地方法院聲請羈押禁見獲准，其他7名船員限制住居及出境、出海，且施以科技設備監控。

南檢今天偵結全案，依違反電信管理法起訴王姓船長，移審台南地院；另7名船員涉案證據不足不起訴，由海巡署收容，將遣送出境。

南檢表示，王姓船長在台無固定居所，且自陳曾持用假證件進入基隆港紀錄，有逃亡可能，犯後態度不佳，始終否認犯行，且未供出幕後指使船東身分，仍有勾串之虞，建請台南地院繼續羈押，處以適當之刑。

電信管理法第72條規定，以竊取、毀壞或其他非法方法危害海纜登陸站、機房或與其連接之纜線、國際交換機房或衛星通信中心之功能正常運作者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。

意圖危害國家安全或社會安定，而犯前項罪者，處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

前2項情形致釀成災害者，加重其刑至1/2；因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科1億元以下罰金。致重傷者，處5年以上、12年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。

因過失毀壞或以其他非法方法危害海纜登陸站、機房或與其連接之纜線、國際交換機房或衛星通信中心之功能正常運作者，處6月以下有期徒刑、拘役或科200萬元以下罰金。（編輯：陳政偉）1140411

#北門區
#台南地檢署
#中華電信
#南檢
#海纜
#台南市
#台南地方法院
#台南地院
#海巡署
#海底電纜
台灣國內海纜示意圖。（中央社製圖）
台灣國內海纜示意圖。（中央社製圖）
中資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪2月涉拖斷台澎第3海纜，台南地檢署11日起訴收押中的中國籍王姓船長。南檢調查，王姓船長始終未供出幕後指使。圖為襄閱主任檢察官蔡宗聖。（台南地檢署提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年4月11日
中資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪2月涉拖斷台澎第3海纜，台南地檢署11日起訴收押中的中國籍王姓船長。南檢調查，王姓船長始終未供出幕後指使。圖為襄閱主任檢察官蔡宗聖。（台南地檢署提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年4月11日
延伸閱讀
中國斷海底電纜 美司令：提前偵測嚇阻、強化台數位韌性中資背景貨輪涉毀台灣海纜 歐盟譴責蓄意破壞將聯合國際因應中資背景貨輪涉毀海纜 管碧玲：插卡換名掩飾違法海底電纜遭破壞為何嚴重？上網追劇得靠它、國安金融也受影響專家：海纜如台灣「數位生命線」 99%網路頻寬都靠它
海底電纜遭破壞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
中資背景宏泰貨輪涉毀台澎海纜 中國籍船長遭起訴、7船員遣送出境
66
更多編輯台推薦新聞：