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宏泰貨輪中國籍船長涉毀海纜遭起訴 海巡：持續列管中資權宜船

2025/4/11 14:39（4/11 15:13 更新）
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海洋委員會海巡署11日表示，2月25日台澎第3海底電纜於台南將軍漁港西北方6浬處斷裂，海巡署立即調派預置在現場海域監控的PP-10079艇，以現行犯攔停登檢中資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪，並加派船艇增援，將其押返台南安平港。（海巡署提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年4月11日
海洋委員會海巡署11日表示，2月25日台澎第3海底電纜於台南將軍漁港西北方6浬處斷裂，海巡署立即調派預置在現場海域監控的PP-10079艇，以現行犯攔停登檢中資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪，並加派船艇增援，將其押返台南安平港。（海巡署提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年4月11日
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（中央社記者黃麗芸台北11日電）中資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪涉拖斷台澎第3海纜，南檢今天起訴中國籍王姓船長。海巡署說，將持續結合跨部會能量列管具中資背景的權宜次標準船，嚴密監控以守護海域安全。

「宏泰」貨輪2月涉拖斷台澎第3海纜，台南地檢署查出貨輪電子海圖有海纜位置，王姓船長卻指示下錨拖行，且未供出幕後指使，今天依違反電信管理法起訴，移審台南地方法院，船上另7名船員涉案證據不足獲不起訴，將遣送出境。

對此，海洋委員會海巡署下午發布新聞稿表示，2月25日台澎第3海底電纜於台南將軍漁港西北方6浬處斷裂，海巡署立即調派預置在現場海域監控的PP-10079艇，以現行犯攔停登檢「宏泰」貨輪，並加派旗津艦、PP-10059艇增援將其押返台南安平港，全案報請南檢指揮偵辦。

海巡署表示，海委會於今年1月6日召開「海底電纜受損查處及策進作為協調會議」，針對海纜案件處置、通報及分工等作業，建立應處共識與防護機制，本案在第一時間迅速以1艦2艇優勢艦艇展開包圍網，將涉嫌肇事逃逸的外國權宜輪攔阻押返，依國安事件強勢執法。

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同時，也展現與交通航政、數位發展及司法跨機關合作的即時應變制變能力，宣告政府維護海域安全的堅定立場。

海巡署說，將持續結合跨部會能量，列管具中資背景的權宜次標準船，依威脅程度分級嚴密監控，守護台灣的海域安全，確保國家主權與人民福祉不受威脅。（編輯：李錫璋）1140411

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