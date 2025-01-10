海底電纜遭破壞為何嚴重？上網追劇得靠它、國安金融也受影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）野柳東北方海域國際海底電纜3日疑似遭1艘具中國背景的喀麥隆籍貨輪損壞；去年12月波羅的海也發生海纜疑遭破壞事件。海底電纜在今日國際間通訊傳輸扮演重要角色，甚至影響國家安全，以下整理海底電纜相關資訊帶各位了解：

海底電纜是什麼？如何運作？

海底電纜是鋪設在海底的纜線，用於傳輸國家或地區間的電力或訊息。通訊用的海纜使用光纖技術，將要傳送的內容轉換成雷射光，以極快的速度送至遙遠的另一端。

每個人的生活都可能需要海底電纜的服務，從每天在社群上看到的發文、串流平台上追的劇、到國際金融間的交易，這些都得靠海纜傳輸來完成。

海底電纜構造

海底電纜的寬度僅數公分，最內層是負責傳送光訊號的玻璃光纖，外層則包覆各式不同材質的防護層。海纜設計較陸上電纜複雜，防護強度也較強，才能抵抗海底惡劣的環境。

台灣附近有多少海底電纜

根據TeleGeography資料顯示，台灣目前至少有5個國際海纜登陸點，分別位於新北淡水、八里、宜蘭頭城、屏東枋山與台東大武，共14條國際海纜登陸台灣。另外在桃園觀音、苗栗苑裡、嘉義布袋和台南有架設連接澎湖金門馬祖的電纜。

什麼會造成海底電纜故障？

全球每年大約上百起海底電纜故障事故，多半是因為漁船漁具操作不慎，或是船下錨時不小心弄斷。人為蓄意破壞或是遭魚類咬斷也可能發生，但是極為罕見。

審計部院報告則揭露在2019年至2023年間，國內海纜發生外力破壞或受損共36件，其中2023年多達12件，為歷年最高。

海底電纜故障會造成什麼影響？

海底電纜故障會造成國際網路不穩甚至中斷，從生活使用到跨國金融交易都會受到嚴重影響。不過TeleGeography指出，大眾平時很難發現電纜毀損造成的不便，因為大多數的電纜公司會將網路流量分配在多條纜線上，這樣即使其中1條故障，其他纜線也能維持網路運作。

與衛星傳輸的差別？為何Google等科技公司仍選擇建海纜？

衛星不容易遭破壞，可以傳送訊號到深山等光纖到不了的地方，看似比海底電纜穩定許多。然而當前的技術，衛星傳輸的數據量仍遠不及海底電纜。因此，即便Meta、Google等科技巨擘開始發展海纜以外的管道，但纜線仍是目前最主要的數據傳輸方式。

切斷電纜成中國新一步「灰色行動」？

3日基隆港外纜線疑似遭喀麥隆籍SHUNXIN39弄斷，之後查出順興號船東為香港籍，船上7名船員則是中國籍，另外英國金融時報檢視順興號航跡圖，發現它在台灣北海岸附近水域持續交錯航行。台灣國安官員表示，這次遭破壞不是「單純的事故」。

過去台灣海底電纜也曾遭中國船破壞，2023年，台灣與馬祖間的2條海底纜線接連被中國船隻勾斷，導致馬祖居民通訊受到影響。當時華爾街日報報導，軍事分析家認為，一旦台海爆發衝突，北京當局初期恐將鎖定這些海底電纜為目標。

透過 Google News 追蹤中央社

中國商船或漁船不時會參與北京在台灣周邊常態進行的一些大規模軍演，透過一系列未達戰爭門檻的灰色地帶行動侵擾台灣，這次事故也讓人擔憂北京「灰色地帶」行動升高。

（編輯：林傑立）1140110