台灣成海纜樞紐 中華電信強化韌性備援多路齊發

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海纜通信專題（中央社記者江明晏台北10日電）台灣周圍海底電纜頻遭破壞，引發各界擔憂聯外通訊韌性。中華電目前共投資14條台灣聯外海纜，也陸續建置約10條國內海纜，除透過不同海纜、多軌道衛星、微波等相互備援，也全力支持增設海纜站和備援機房，盼多路齊發降低風險。

具中國背景的喀麥隆籍貨輪，日前疑似破壞台灣野柳東北方海域的海底電纜，受損海纜為「橫太平洋快速海纜系統」（Trans Pacific Express Cable System）的一部分，這條連結台灣與美國西岸的海纜，由多國電信業者共有，除中華電信外，也包含美國、日本等國的電信業者。

中華電信表示，當天上午經海纜監測系統發現國際海纜異常障礙告警狀況，除向海巡署及主管機關通報外，並於第一時間即啟動緊急備援應變機制，將訊務改接連至其餘國際海纜站，所有客戶服務於短時間內，全數恢復正常。

中華電同時洽請國外海纜船前來修復，並指出「若海象等各種條件順利的話，可望在1月底前修復」。

「國際海纜本身就有多重路由的安全設計，單一海纜不通，可立即經由其他海纜將訊務改道」，電信業高層對中央社記者分析，國際海纜通常非單一業者投資，台灣聯外國際海纜的路由往北通向韓國、日本，往南經新加坡與東南亞等國；也行經香港，台灣到美國橫太平洋區域之間，多重路由可互相訊務疏轉，「每一條都斷掉的機率很低」，台灣國際海纜布局已具備網路韌性。

但以2006年恆春地震為例，當時震央位於呂宋海峽附近，是多條國際海底電纜的樞紐，就造成當時東南亞地區通訊1個月都不順，國際間更形容當時地震損害海底電纜是現代新型態災難。

台灣聯外海纜約14條 Google、Meta積極投資

全球超過9成國際網路流量仰賴海底電纜傳輸，海纜更擔綱海島國家聯外重要通訊管道；以台灣而言，海纜分為台灣聯外國際海纜及國內海纜。

因海纜投資金額龐大，國際業者多籌組聯盟共同投資。在台灣，海纜幾乎由中華電信包辦，數十年來，中華電在國際間已投資30多條海纜，投資台灣聯外的海纜則約有14條。

包含原本行經南海「卡關」的東南亞日本二號海纜（SJC2），以及與美國Meta、Google、日本NTT等投資的Apricot，還有APCN2、FNAL/RNAL、EAC、C2C、CSCN、TSE-1、TPE、APG、FASTER、NCP等海纜，延伸範圍包含東亞至東南亞，以及橫跨至美國的橫太平洋，也有兩岸之間的海纜。

根據TeleGeography網站指出，台灣未來聯外海纜可能還包括Google興建的TPU海纜系統，以及Meta投資將連接台灣與加州的ORCA海纜等。

近幾年來，數位匯流推升網路需求爆發，海纜投資產業已從單純電信業，加入Google、Meta、Amazon和Microsoft等國際大型數位平台，以滿足其雲端與OTT媒體服務所需的高頻寬、低延遲及高備援的網路需求。

強化國內海纜韌性 中華電3重備援替代

除了國際海纜，肩負台灣與離島之間網路傳輸的國內海纜相對脆弱；2023年2月初，僅存的2條台馬海纜疑似遭中國籍船損害，造成離島馬祖通訊大受影響，也因為海纜船無法及時抵台修繕，至3月底才完成修復。

國內海纜均由中華電信投資建置和維護，和國際海纜具備多重路由設計的屬性不同；台馬、台金、台澎、彭金之間都各有兩條海纜，互為備援。

為強化離島網路韌性，中華電目前正在興建第3條台馬四號海纜，並新增1條台澎金海纜，預計2026年陸續完工。中華電信也持續在台馬之間加強微波擴容，從2.2Gpbs一路成長，備援率已超過100%，意味著萬一台馬海纜再斷，民眾通訊上網也不會受到影響。

電信高層分析，增設海纜與微波擴容就是為了多重路由，中華電拓展高、中、低軌衛星同樣是備援，即使現在被認為頻寬尚不足，但隨著時間演進、技術提升，衛星網路容量也有望一路成長，甚至達到20Gbps；中華電先前強調，「太空領域的通訊，只要一有機會，就會投資」。

台馬海纜事件也促成中華電信在海纜、衛星、微波上更積極布局，強化網路韌性。中華電信高層曾分析，海纜頻寬是以TB為計算單位，算是「高速公路」；微波通訊是以GB為計算單位，類似「一般道路」；衛星雖然是小條的「替代道路」，但能確保通訊不會完全中斷。

台灣逾7座海纜登陸站 中華電：加強數量與備援機房

國際海纜登陸站（Cable Landing Stations）是海底電纜系統的重要組成部分，目前台灣至少7座海纜登陸站，位置分別是新北淡水2個、新北八里1個、宜蘭頭城2個與屏東枋山2個，中華電所投資的分別在淡水、頭城與枋山。

電信高層解釋，多個海底電纜系統可共享同一個電纜登陸站，可視為海纜的「客運站」，關鍵地點要「停站下車」，多些站點「靠站載客」，也能增加營運量，發揮海纜更高投資效益。

數發部表示，已爭取預算補助中華電信新建國際海纜登陸站及備援機房。中華電信表示，會全力配合政策執行；換言之，增加海纜站與備援機房的數量和分布，可確保某些站點遭破壞時，通信還不至於受到影響，也是打造多重備援的一環。

業界人士指出，海纜事故通常會發生在離岸100、200公里處，此處漁撈作業多，海纜也較為淺層，必須更積極加強巡邏，但坦言要保護不容易，如果海纜是被蓄意破壞，恐怕就更難以防範。

乾淨網路促登台國際海纜增加 台灣網路韌性自然提升

中華電信董事長簡志誠先前表示，美中對峙氛圍下，市場非常在意乾淨網路（Clean Network），「美方主導的海纜盡量不落地香港，登陸台灣的海纜變多」，未來預計還會有4、5條國際海纜，都會選擇在台登陸。

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他進一步說，未來國際海纜布建，都會避開比較政治敏感、不容易取得許可的地段，設備訴求去紅化供應鏈，也會考量海纜站登陸地點，台灣有民主價值、工程素質高、供應鏈又齊全等特色，比東南亞更具優勢。

電信高層分析，台灣地位角色更形重要，登陸台灣的國際海纜變多，也讓台灣與國際間的路由更暢通，網路韌性將更上層樓。（編輯：張良知、楊凱翔）1140110