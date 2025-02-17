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海纜再故障 馬祖民眾：無法追劇、看籃球轉播

2025/2/17 17:56（2/17 19:03 更新）
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台馬2號海纜16日中午再度故障，中華電信指出，全縣對外通訊切換至微波，語音電路、網際網路及各項通信服務均不受影響；但許多民眾仍反映手機網路斷斷續續。圖為中華電信馬祖綜合大樓。中央社記者潘欣彤攝 114年2月17日
台馬2號海纜16日中午再度故障，中華電信指出，全縣對外通訊切換至微波，語音電路、網際網路及各項通信服務均不受影響；但許多民眾仍反映手機網路斷斷續續。圖為中華電信馬祖綜合大樓。中央社記者潘欣彤攝 114年2月17日
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（中央社記者潘欣彤連江縣17日電）16日中午台馬2號海纜再度故障，全縣對外通訊切換至微波，民眾多反映手機網路斷斷續續。中華電信MOD也受影響，民眾無法追劇、看NBA轉播，坦言不知如何度過晚間時光。

南竿民眾陳先生說，自己是中華電信MOD用戶，但MOD因海纜斷裂導致僅提供約15台基本台供用戶收看，不包括體育台，也無法收看NBA轉播，不知如何度過晚飯後時光。家庭主婦李小姐則強調，無法追劇，失去生活中最大樂趣，家中電視的黑畫面，就是最佳心情寫照。

東引民眾林先生告訴中央社記者，受海纜故障影響，昨天下午起，東引地區的網路速度時快時慢，最慢的時候網路串流影片無法正常播放，瀏覽社群的時候更覺得「卡卡的」，懷疑若已切至微波通訊，為何仍有不穩狀況。

北竿民宿業者王先生則跟中央社記者說，昨天晚間至今天下午，手機行動通訊與通話常出現斷斷續續狀況，經歷過2年前斷網生活，認為目前狀況「尚可接受」，並幽默表示，還好現在是觀光淡季，且昨晚無房客下榻，不然客人反應網路品質不佳，也愛莫能助。

多間超商業者向中央社記者說，結帳等功能正常，未出現延遲或異常。全縣唯一有線電視業者祥通有線電視，則維持全頻道正常收視，未受海纜故障影響。

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知情人士指出，海纜故障後，台馬間隨即切換微波通訊，且頻寬盡量優先供應行動上網，讓民眾不至於感到太大上網障礙。受限微波頻寬因素，台馬間若以微波通訊，MOD僅能提供新聞台等約15台供民眾收視。根據中華電信馬祖營運處統計，馬祖地區MOD用戶約1100戶。

中華電信今天發布新聞稿說明，台馬2號海纜於16日中午12時49分，因芯線發生異常故障，當下台馬通訊自動切換至微波傳輸，對馬祖用戶的語音電路、網際網路及各項通信服務均不受影響。（編輯：方沛清）1140217

#中華電信
#海纜
#東引
#馬祖
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