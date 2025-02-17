台馬2號海纜故障 中華電：訊務轉微波傳輸不影響通信

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（中央社記者江明晏台北17日電）台馬2號海纜再度傳出故障，中華電信說明，台馬2號海纜於16日中午12時49分，因芯線發生異常故障，當下台馬通訊自動切換至微波傳輸，對馬祖用戶的語音電路、網際網路及各項通信服務均不受影響，最快3月底完成修復。

數位發展部今天指出，16日再次接獲中華電信通報，原已排修的台馬2號海纜再次發生芯線斷裂障礙，並因故障斷點增加，進一步發展為全斷狀態。

中華電信今天發布新聞稿說明，台馬2號海纜於16日中午12時49分，因芯線發生異常故障，當下台馬通訊自動切換至微波傳輸，對馬祖用戶的語音電路、網際網路及各項通信服務均不受影響。

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中華電表示，依標準程序動員員工量測，於當天通報海巡單位調查是否有可疑船隻於障礙點從事作業；中華電信已積極協調國際海纜維修船來台進行台馬2號、3號海纜檢修，在海象條件允許下，台馬3號海纜及台馬2號海纜，最快可分別於2月底及3月底完成修復，提供馬祖更穩定的通信服務品質。

中華電信強調，對台馬通訊除提供雙海纜通信外，台馬之間的微波頻寬已擴充到可全面滿足台馬間所有通訊頻寬需求，目前微波可提供12.6Gbps，高於馬祖流量高峰約9.5Gbps，另已積極建設台馬4號海纜，預計民國115年中完工，更能增加台馬離島網路韌性與服務品質。（編輯：楊凱翔）1140217