數發部：台馬海纜等10條國內海纜 全列關鍵基礎設施

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（中央社記者蘇思云台北22日電）數發部今天表示，由於台馬海纜近年發生多次障礙，去年已報行政院核定，把包括台馬海纜在內的10條國內海纜列入關鍵基礎設施，投入更多資源維護，數發部同時也補助中華電信增建台馬4號海纜，強化通訊韌性。

海纜列為關鍵基礎設施，政府會提供資源進行維護，也因為有安全防護計畫，可以加快應變速度。

台灣目前由10條國內海纜與14條國際海纜擔起對外通訊重任，數發部表示，今天清晨5時34分接獲通報，台馬2號海纜初步研判因芯線老化疑似處於斷纜狀態；台馬3號海纜日前也已通報全斷障礙，數發部請中華電信啟用微波完整備援台灣及馬祖間通訊，儘速協調海纜船修復台馬2號及3號海纜。

數發部長黃彥男今天緊急召開記者會對外說明台馬海纜中斷與因應狀況。黃彥男表示，台灣是海島國家，對外通訊幾乎都靠海纜，因應海纜斷纜事件，數發部也積極推動低軌衛星緊急通訊，去年投入大量資源建立台灣通訊韌性。

數發部政務次長闕河鳴指出，依照情資還有海巡署雷達狀況，今天清晨台馬3號海纜附近未發現可疑船隻，研判是海纜自然劣化，如果海象許可，最快可在2月修復。馬祖微波備援頻寬目前可達到12.6Gbps，高於馬祖平日流量高峰9.5Gbps，春節期間馬祖頻寬高峰大概是8Gbps，評估供民眾日常使用應無問題。

闕河鳴解釋，自然劣化通常是海纜一芯一芯逐漸斷裂，中華電信也有系統在做海纜檢查，冬季通常因為海流關係，比較容易發生自然劣化，都有安排船隻排程，可以較快修復海纜，如果是漁船勾斷海纜，通常需要比較長的時間才能修復。

由於台馬海纜近年多次發生障礙，闕河鳴表示，數發部2024年已報請行政院核定，把台馬海纜列入關鍵基礎設施（CI）的重要資產，都依應變計畫進行，目前國內海纜全數都列為關鍵基礎設施的附屬設施。

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媒體關注海纜劣化問題，數發部韌性建設司司長牛信仁指出，國內海纜都是中華電信建置，國際海纜則多為國際多家公司一起建置，國內海纜有些老化問題，因此也需要更替，去年也補助中華電信持續加強國內海纜建置，國際海纜若有問題也是由各國分擔。

闕河鳴說明，數發部也補助中華電建置台馬4號海纜，藉由新設海纜增加通訊路由與分散風險，預計2026年6月完工，提高台馬間整體網路可靠度與服務品質。（編輯：林淑媛）1140122